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Ольга Власова: нужно начинать с себя – как ты относишься к своей работе? Тогда и результат будет

28 февраля 2021 16:43
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Новости Беларуси. На Олимпиаде в Токио Беларусь должен представить боеспособный спортивный «десант». До состязаний в Японии осталось буквально полгода, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подготовку к главным стартам четырехлетия 26 февраля обсудили на олимпийском собрании в НОК. Впрочем, говорили здесь не только об олимпийском спорте, но и об играх политических.

Ольга Власова: нужно начинать с себя – как ты относишься к своей работе? Тогда и результат будет-1

С чего начинаются победы в большом спорте? Правильно, с тренеров. Ольга Власова до олимпийского прыжка Владислава Гончарова вела 14 лет.

Ольга Власова: нужно начинать с себя – как ты относишься к своей работе? Тогда и результат будет-4

Ольга Власова, главный тренер национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте:
Это нужно начинать с самого себя, с внутреннего отношения: как ты относишься к своей работе? Тогда, наверное, результат и будет.

Деньги – это, наверное, просто как средство существования. Когда это связано со спортом, все-таки есть цели, задачи и какие-то стремления – более такого уровня, как патриотизм.

Ольга Власова: нужно начинать с себя – как ты относишься к своей работе? Тогда и результат будет-7

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# Олимпиада 2020 # Александр Лукашенко # Ольга Власова # Евгений Пустовой # Фотофакт

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