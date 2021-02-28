Ольга Власова: нужно начинать с себя – как ты относишься к своей работе? Тогда и результат будет

Новости Беларуси. На Олимпиаде в Токио Беларусь должен представить боеспособный спортивный «десант». До состязаний в Японии осталось буквально полгода, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Подготовку к главным стартам четырехлетия 26 февраля обсудили на олимпийском собрании в НОК. Впрочем, говорили здесь не только об олимпийском спорте, но и об играх политических.
С чего начинаются победы в большом спорте? Правильно, с тренеров. Ольга Власова до олимпийского прыжка Владислава Гончарова вела 14 лет.
Ольга Власова, главный тренер национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте:
Это нужно начинать с самого себя, с внутреннего отношения: как ты относишься к своей работе? Тогда, наверное, результат и будет.
Деньги – это, наверное, просто как средство существования. Когда это связано со спортом, все-таки есть цели, задачи и какие-то стремления – более такого уровня, как патриотизм.