Ольга Власова: нужно начинать с себя – как ты относишься к своей работе? Тогда и результат будет

Новости Беларуси. На Олимпиаде в Токио Беларусь должен представить боеспособный спортивный «десант». До состязаний в Японии осталось буквально полгода, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подготовку к главным стартам четырехлетия 26 февраля обсудили на олимпийском собрании в НОК. Впрочем, говорили здесь не только об олимпийском спорте, но и об играх политических.