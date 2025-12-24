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Новости по тегу #Ольга Власова

В НОК подвели итоги года – лауреатов 2025-го наградили специальной премией
24 декабря 2025 20:10

В НОК подвели итоги года – лауреатов 2025-го наградили специальной премией

В Министерстве спорта и туризма подвели итоги 2024 года и поставили задачи на 2025-й
06 февраля 2025 18:05

В Министерстве спорта и туризма подвели итоги 2024 года и поставили задачи на 2025-й

Чемпионов и призёров парижской Олимпиады чествовали в Министерстве спорта и туризма Беларуси
17 сентября 2024 17:50

Чемпионов и призёров парижской Олимпиады чествовали в Министерстве спорта и туризма Беларуси

«Истинные продолжатели традиций». В честь Дня народного единства Президент вручил госнаграды
17 сентября 2024 17:13

«Истинные продолжатели традиций». В честь Дня народного единства Президент вручил госнаграды

Триумф белорусских батутистов на ОИ-2024 и формула успеха в работе тренера – пообщались с Ольгой Власовой
11 августа 2024 19:04

Триумф белорусских батутистов на ОИ-2024 и формула успеха в работе тренера – пообщались с Ольгой Власовой

Ивана Литвиновича и Виолетту Власову встретили в Национальном аэропорту
06 августа 2024 19:29

Ивана Литвиновича и Виолетту Власову встретили в Национальном аэропорту

Чем занят мозг во время сна? Рассказываем, как формируются сновидения
26 апреля 2024 16:04

Чем занят мозг во время сна? Рассказываем, как формируются сновидения

Сколько должен спать взрослый человек? Ответ медицины прост
26 апреля 2024 15:53

Сколько должен спать взрослый человек? Ответ медицины прост

Храп может быть синдромом апноэ сна. Что это такое и насколько опасно состояние?
26 мая 2023 12:23

Храп может быть синдромом апноэ сна. Что это такое и насколько опасно состояние?

Как понять, что организм выспался, и что делать, чтобы заснуть быстрее?
04 мая 2023 09:29

Как понять, что организм выспался, и что делать, чтобы заснуть быстрее?

Спать нужно не меньше 7-8 часов. Как легко вставать по утрам?
03 февраля 2023 11:48

Спать нужно не меньше 7-8 часов. Как легко вставать по утрам?

985 тысяч жителей Минской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса
12 августа 2022 14:44

985 тысяч жителей Минской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса