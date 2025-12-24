Новости по тегу #Ольга Власова

В одном зале собрались лучшие спортсмены, тренеры, функционеры – все те, кто в уходящем году добился знаковых достижений на престижнейших международных стартах.
На торжественное мероприятие пригласили представителей всех федераций, тренеров и функционеров отрасли.
Беларусь на главных Играх четырёхлетия представляли 17 атлетов. В копилке нашей команды четыре награды.
Среди награждённых деятели культуры, работники сфер образования и здравоохранения. Учёные и производственники, олимпийцы и те, кто привёл наших спортсменов к пьедесталу.
В Витебском центре прыжков на батуте 24/7 работает бессменный творец олимпиоников Ольга Власова. Несмотря на то, что она вернулась как пару дней с Парижа, мы ее застали на рабочем месте.
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