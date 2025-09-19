Сахарные заводы Беларуси начали переработку свёклы нового урожая

Сахарные заводы страны начали переработку свеклы нового урожая. В Минской области накопано почти 430 тысяч тонн корнеплодов. Средняя урожайность – 440 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Несвижском районе сырье принимают ежедневно. Из урожая свеклы этого года планируют получить 200 тысяч тонн сахара.

С полей – сразу на переработку. Сахарный комбинат в Городее ежедневно принимает тонны собранной сахарной свеклы из всей страны. Урожай в этом сезоне удался.

Анна Куртасова, корреспондент:

Приемка сырья идет с 8 утра до 17 часов. Этого достаточно для работы завода на полную мощность. Только в час на линию переработки поступает 420 тонн корнеплодов. А в сутки объемы заготовленного сладкого сырья достигают 10 тысяч тонн.