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Сахарные заводы Беларуси начали переработку свёклы нового урожая

19 сентября 2025 13:50
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Сахарные заводы страны начали переработку свеклы нового урожая. В Минской области накопано почти 430 тысяч тонн корнеплодов. Средняя урожайность – 440 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Несвижском районе сырье принимают ежедневно. Из урожая свеклы этого года планируют получить 200 тысяч тонн сахара.

Сахарные заводы Беларуси начали переработку свёклы нового урожая-2

С полей – сразу на переработку. Сахарный комбинат в Городее ежедневно принимает тонны собранной сахарной свеклы из всей страны. Урожай в этом сезоне удался. 

Сахарные заводы Беларуси начали переработку свёклы нового урожая-4

Анна Куртасова, корреспондент:
Приемка сырья идет с 8 утра до 17 часов. Этого достаточно для работы завода на полную мощность. Только в час на линию переработки поступает 420 тонн корнеплодов. А в сутки объемы заготовленного сладкого сырья достигают 10 тысяч тонн.

Сахарные заводы Беларуси начали переработку свёклы нового урожая-6

«Сладкие горы» становятся больше и с каждым разом пополняются свежим урожаем. Уже заготовлено 260 тысяч тонн сырья, переработано почти 85 %. После разгрузки свекла по тоннелю отправляется в лабораторию, где специалисты проводят очистку и проверяют содержание сахара. Сперва сырье отделяют от мусора, а затем промывают потоком воды.

Подробнее в видеоматериале.

# Предприятия Беларуси # Продукты питания

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