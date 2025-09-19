Масштабная выставка белорусской техники развернулась в Бресте в преддверии Дня машиностроителя

Время возможностей – время побед! Именно под таким девизом проходит в 2025 году День машиностроителя. Столицей праздника стал Брест, где развернулась масштабная выставка белорусской техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, в техническом университете открылась лаборатория Минского моторного завода для подготовки инженерных кадров. Обновленная детская больница и выставка достижений – как отметили День народного единства в Бресте?

Внедрение технологий умного производства на предприятиях страны – то, чем сегодня занимаются в брестском вузе. Для подготовки специалистов «будущего» оборудовали по последнему слову техники Центр компетенций. 10 лабораторий оснащены различными роботами, включая гуманоида с высокопроизводительным суперкомпьютером для сложнейших вычислений, а также 3D-принтерами, камерами технического зрения. Ко Дню машиностроителя открылась еще одна лаборатория Минского моторного завода. С помощью цифровых двойников студенты будут изучать передовые инженерные решения.

Александр Ботвинник, генеральный директор предприятия «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»:

Философия в том, чтобы показать теоретические основы в виде виртуальной реальности, возможности моделирования процесса и анализа работы двигателя, исходя из современного цифрового мира. А второе – производить сборку и разборку, понимать, как в жизни это происходит и как этот процесс выстраивается. Это и теория, и практика в одном флаконе.