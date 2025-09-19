Завершился процесс демонтажа линий электропередачи, соединяющих Литву с Калининградской областью. Это было сделано в рамках выхода страны из энергетического кольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва) и перехода к европейской энергосистеме. Об этом сообщают литовские СМИ.

Всего демонтируется шесть линий 330 и 110 кВ.

Работы предусматривают демонтаж кабелей и опор, а также озеленение территории, окончание которых намечено на 2027 год. Освобожденные земли будут доступны для использования без ограничений.

Литовские власти считают демонтаж шагом к достижению энергетической независимости. В Калининградской области заявляют, что это не повлияло на энергообеспечение региона, так как мощность местных станций более чем в два раза превышает потребности.

Некоторые эксперты считают, что страны Балтии столкнулись с повышением цен и промышленными трудностями после выхода из БРЭЛЛ и выполнения директив ЕС.

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