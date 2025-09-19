Эта реликтовая дубрава восхищает своей красотой! Рассказываем о месте, которое точно стоит посетить

Беларусь – зеленая планета. В месяц экологического туризма дарим оригинальную идею для путешествий и знакомимся с чудом Осиповичского района – реликтовой дубравой. Она находится вблизи деревни Дуброва и восхищает своей статью. Здесь около сотни исполинов. Некоторым уже больше 250 лет. Настоящий центр подзарядки. Анастасия Макеева, корреспондент:

Есть же такое понятие лесотерапия. Наверняка сюда приходит много людей, чтобы быть в ресурсе.

Кристина Сторожишина, заведующий научным отделом Жорновской экспериментальной лесной базы Института леса НАН Беларуси:

Такое направление называется арботерапией. Подойди к дубу, обними его, поговори с ним, наберись его силой и иди дальше. Могучие великаны – немые свидетели событий. В XIX веке этот край принадлежал шляхетскому роду Завишей. Они владели поместьями в Кухтичах и Жорновке. Археолог Ян Казимир стал пионером в исследовании каменного века и внес значительный вклад в нашу историю. Спустя время его младшая дочь Мария Магдалена вместе со своим мужем Николаем Радзивиллом способствовали расцвету здешних земель. Построили лесопилку, заложили дендросад. Хозяйка была известной меценаткой, помогала студентам и деятелям культуры. Кристина Сторожишина:

Помогала также нашим белорусским писателям, начинающему Якубу Коласу издавать свои книги. На ее деньги издан единственный сборник стихотворений Максима Богдановича «Вянок».