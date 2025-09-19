Лукашенко – Караеву: проблем с овощами и картофелем у нас быть не должно

Помощь государства в развитии религиозных центров разных конфессий, восстановление Свято-Успенского Жировичского монастыря, а также благоустройство в самом агрогородке. Эти и другие вопросы 19 сентября были в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко работал в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Картофель?

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Меньше, чем во все годы, но свои потребности мы закрываем.

– Какие свои? А Минск – это не свои?

– И Минску тоже мы даем. На 90 % договоры заключены уже, определено, кто хранит, кто будет брать между поставщиками и потребителями.

– Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем.

– Яблоками на 2 тысячи готовы поделиться с Минском. Меня уже Гомель и Минская область попросили о помощи.

– Если есть лишнее яблоко – отдай. Подойди с государственных позиций, а не только с позиций области. Главное, чтобы у тебя были очищены хранилища. Это уже по-военному надо действовать – очистить все хранилища и подготовить для того, чтобы положить овощи, фрукты и картофель. А здесь весной у вас будет итоговый экзамен. Везде! Деревня эта, Жировичи, агрогородок – все вокруг должно быть идеально. Именно так ставился вопрос.

К ведению сельского хозяйства, культивации земель, а также наведению порядка на территории монастырского комплекса планируется привлекать и молодежь. Тем более работы достаточно. В Жировичах Президенту подарили картину, на которой изображен сюжет Вербного воскресенья на фоне Свято-Успенского собора.