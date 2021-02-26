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Александр Лукашенко: Цилинская в грудь била – сделаю всё, только велотрек постройте

26 февраля 2021 19:06
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Новости Беларуси. В НОК 26 февраля провели олимпийское собрание. Участие принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Один из важных блоков во время встречи – предстоящая Олимпиада в Токио. До нее осталось буквально полгода. Главная задача на ближайшие месяцы – продолжать формировать боеспособный спортивный «десант». 

Александр Лукашенко: Цилинская в грудь била – сделаю всё, только велотрек постройте-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Давайте результаты. Цилинская, когда катила на велотреке, в грудь била меня и себя: «Я сделаю все, только велотрек постройте». Построили. Давайте результат. Так я иногда чаще приезжаю (пусть по вечерам) на велотрек – там же темнота, там нет ни одного спортсмена. Вы хотите выиграть? 

Ну я понимаю – это спорт, но зубами вцепитесь и покажите, что вы можете. Ну что это за биатлон такой у Вакульчика и у других?

Александр Лукашенко: Цилинская в грудь била – сделаю всё, только велотрек постройте-4

Если человек всю жизнь этому посвятил, из пяти – пять промахов на рубеже, из пяти – четыре промаха. Ну ладно, все бы так мазали. Вот чем вы можете это, Сергей Михайлович, объяснить?

Александр Лукашенко: Цилинская в грудь била – сделаю всё, только велотрек постройте-7

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Очень тяжело.

Александр Лукашенко:
Вы как военный человек отчеканили: все сделаем. А я начинаю сомневаться, исходя из последнего буквально на злобу.

Сергей Ковальчук:
Психология, Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко: Цилинская в грудь била – сделаю всё, только велотрек постройте-10

Но психологически вряд ли будет проще. Хотя бы потому, что со всех сторон давят те же бывшие коллеги, которые в связке с международными спортивными организациями делают все, чтобы Беларусь оказалась в проигрыше.

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# Государственная политика в области спорта # Александр Лукашенко # Наталья Цилинская # Сергей Ковальчук # Алена Сырова # Фотофакт

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