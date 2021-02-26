Александр Лукашенко: Цилинская в грудь била – сделаю всё, только велотрек постройте
Новости Беларуси. В НОК 26 февраля провели олимпийское собрание. Участие принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из важных блоков во время встречи – предстоящая Олимпиада в Токио. До нее осталось буквально полгода. Главная задача на ближайшие месяцы – продолжать формировать боеспособный спортивный «десант».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте результаты. Цилинская, когда катила на велотреке, в грудь била меня и себя: «Я сделаю все, только велотрек постройте». Построили. Давайте результат. Так я иногда чаще приезжаю (пусть по вечерам) на велотрек – там же темнота, там нет ни одного спортсмена. Вы хотите выиграть?
Ну я понимаю – это спорт, но зубами вцепитесь и покажите, что вы можете. Ну что это за биатлон такой у Вакульчика и у других?
Если человек всю жизнь этому посвятил, из пяти – пять промахов на рубеже, из пяти – четыре промаха. Ну ладно, все бы так мазали. Вот чем вы можете это, Сергей Михайлович, объяснить?
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Очень тяжело.
Александр Лукашенко:
Вы как военный человек отчеканили: все сделаем. А я начинаю сомневаться, исходя из последнего буквально на злобу.
Сергей Ковальчук:
Психология, Александр Григорьевич.