«Я не буду отвечать на этот вопрос». О чём спросил Александр Лукашенко у Ирины Лепарской?

Новости Беларуси. В НОК 26 февраля провели олимпийское собрание. Участие принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из важных блоков во время встречи – предстоящая Олимпиада в Токио. До нее осталось буквально полгода. Главная задача на ближайшие месяцы – продолжать формировать боеспособный спортивный «десант».

На сегодня белорусы завоевали 74 путевки на летнюю Олимпиаду в 16 видах спорта. Понятно, что в связи с пандемией серьезно сбился график чемпионатов, и к Играм можем рассчитывать на большее количество (министр сегодня озвучил цель – 110 лицензий), но даже это явно не в полной мере соответствует вложениям со стороны государства. Президент и на правах главы НОК, и главы государства, да и болельщика в конце концов просит объяснить спортивную элиту страны – в чем проблема?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Допустим, нашим хоккеистам в Казахстане чего-то не хватило, чтобы выиграть у дворовой команды – последнее место заняли. И одни только объяснения: вот чего-то не хватает. Александр Лукашенко белорусским хоккеистам: «Никаких оправданий быть не может» Хоть бронзу ты привезешь?