Прямой эфир

«Я не буду отвечать на этот вопрос». О чём спросил Александр Лукашенко у Ирины Лепарской?

26 февраля 2021 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В НОК 26 февраля провели олимпийское собрание. Участие принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Один из важных блоков во время встречи – предстоящая Олимпиада в Токио. До нее осталось буквально полгода. Главная задача на ближайшие месяцы – продолжать формировать боеспособный спортивный «десант». 

«Я не буду отвечать на этот вопрос». О чём спросил Александр Лукашенко у Ирины Лепарской?-1

На сегодня белорусы завоевали 74 путевки на летнюю Олимпиаду в 16 видах спорта. Понятно, что в связи с пандемией серьезно сбился график чемпионатов, и к Играм можем рассчитывать на большее количество (министр сегодня озвучил цель – 110 лицензий), но даже это явно не в полной мере соответствует вложениям со стороны государства.

Президент и на правах главы НОК, и главы государства, да и болельщика в конце концов просит объяснить спортивную элиту страны – в чем проблема?

«Я не буду отвечать на этот вопрос». О чём спросил Александр Лукашенко у Ирины Лепарской?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Допустим, нашим хоккеистам в Казахстане чего-то не хватило, чтобы выиграть у дворовой команды последнее место заняли. И одни только объяснения: вот чего-то не хватает.

Александр Лукашенко белорусским хоккеистам: «Никаких оправданий быть не может»

Хоть бронзу ты привезешь?

«Я не буду отвечать на этот вопрос». О чём спросил Александр Лукашенко у Ирины Лепарской?-7

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я никогда не отвечаю, не потому что я...

Александр Лукашенко:
Суеверная.

Ирина Лепарская:
Суеверная, немножко это есть. Все очень непредсказуемо. Я вам скажу, что поколение действительно хорошее и условия замечательные. Мы вообще ничего не просим и нам вообще ничего не надо. Нам нужно только здоровье и везение.

«Я не буду отвечать на этот вопрос». О чём спросил Александр Лукашенко у Ирины Лепарской?-10

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Ни один мой ребёнок Президентом в Беларуси не будет после меня»

«Конечно, хотелось бы». Какие прогнозы делает Екатерина Карстен на выступление белорусов на Олимпиаде в Токио?

Александр Лукашенко: «Едем в Токио драться! И чем больше жмут на людей, тем большее сопротивление»

# Олимпиада 2020 # Александр Лукашенко # Ирина Лепарская # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Я не планировал избираться на очередной срок руководителем олимпийского комитета»
26 февраля 2021 17:57

Александр Лукашенко: «Я не планировал избираться на очередной срок руководителем олимпийского комитета»

Сергей Тетерин: «На Олимпиаду у нас может вырисовываться хорошая команда»
26 февраля 2021 17:01

Сергей Тетерин: «На Олимпиаду у нас может вырисовываться хорошая команда»

«Конечно, хотелось бы». Какие прогнозы делает Екатерина Карстен на выступление белорусов на Олимпиаде в Токио?
26 февраля 2021 16:50

«Конечно, хотелось бы». Какие прогнозы делает Екатерина Карстен на выступление белорусов на Олимпиаде в Токио?