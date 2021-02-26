«Я не буду отвечать на этот вопрос». О чём спросил Александр Лукашенко у Ирины Лепарской?
Новости Беларуси. В НОК 26 февраля провели олимпийское собрание. Участие принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из важных блоков во время встречи – предстоящая Олимпиада в Токио. До нее осталось буквально полгода. Главная задача на ближайшие месяцы – продолжать формировать боеспособный спортивный «десант».
На сегодня белорусы завоевали 74 путевки на летнюю Олимпиаду в 16 видах спорта. Понятно, что в связи с пандемией серьезно сбился график чемпионатов, и к Играм можем рассчитывать на большее количество (министр сегодня озвучил цель – 110 лицензий), но даже это явно не в полной мере соответствует вложениям со стороны государства.
Президент и на правах главы НОК, и главы государства, да и болельщика в конце концов просит объяснить спортивную элиту страны – в чем проблема?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Допустим, нашим хоккеистам в Казахстане чего-то не хватило, чтобы выиграть у дворовой команды – последнее место заняли. И одни только объяснения: вот чего-то не хватает.
Александр Лукашенко белорусским хоккеистам: «Никаких оправданий быть не может»
Хоть бронзу ты привезешь?
Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я никогда не отвечаю, не потому что я...
Александр Лукашенко:
Суеверная.
Ирина Лепарская:
Суеверная, немножко это есть. Все очень непредсказуемо. Я вам скажу, что поколение действительно хорошее и условия замечательные. Мы вообще ничего не просим и нам вообще ничего не надо. Нам нужно только здоровье и везение.