Верительные грамоты, встреча с Грызловым. О чём говорил Лукашенко с российскими политиками и иностранными послами?

Новости Беларуси. На неделе Президент провел сразу несколько встреч с российскими политиками и принял верительные грамоты у иностранных дипломатов, среди которых и Борис Грызлов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он будет возглавлять российское посольство в Беларуси. В свое время политик привозил нашему Президенту тайные послания от Путина – это отголоски переговоров еще 2004-го. А в экспертном сообществе Грызлова называют политическим тяжеловесом. И неспроста.

– Тоже снежок, я смотрю.

– Да. Сегодня очень комфортный день. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Холодно только на улице. А все интеграционные и дипломатические встречи этой недели прошли в теплой атмосфере. Александр Лукашенко четко подметил. Три долгожителя российской политики – Беглов, Грызлов, Мезенцев – и у всех профессиональная карьера связана с Петербургом. Город на Неве и город на Свислочи связаны единой болью и общей победой. Отдельная и особая страница – это блокада Ленинграда. 900 дней. Оккупация Беларуси тоже длилась примерно столько же. Выстояли. Лукашенко: в последнюю войну больше всего пострадали Ленинград и Беларусь. Я как историк занимался этим, изучал – читайте здесь.

Руководство города приехало с трехдневным визитом в Беларусь. Ну мы же так похожи. Не только памятью о Великой Отечественной войне. Экономики Беларуси и шестимиллионной Северной столицы России взаимодополняемы. Наши ГОСТовские продукты питания и экологичный городской транспорт всегда востребованы в Петербурге. Лукашенко: «Экономическое взаимодействие Беларуси и Питера восстанавливается, притом неплохими темпами» – читайте здесь. Кстати, на рынок Александру Беглову идти не пришлось. Президент презентовал весомую корзину белорусской продукции. «Что греха таить, я тоже там покупаю эту продукцию». Президент рассказал россиянам, где лучше купить белорусские продукты – читайте здесь. Да и не было времени. Представительная делегация побывала сразу на нескольких столичных заводах. Это новые контракты. И в музее истории Великой Отечественной – новая экспозиция из блокадного Ленинграда. Как бы подчеркивая – не хлебом единым живы наши связи, Александр Беглов подарил Президенту кусочек блокадного хлеба и икону Александра Невского.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

А это как раз кусочек блокадного хлеба, 1941 год. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А хлебом пахнет. Александр Беглов:

Это не тот конечно, который был, совсем тот. Александр Лукашенко:

Я понял. Это тоже для Дворца Независимости. Он же у нас открыт Дворец. Поэтому надо показать.

Александр Беглов:

Александр Невский, частичка мощей его. Специально сделано. Александр Лукашенко:

Спасибо. Это тоже для Дворца. Со времен Александра Невского ничего не поменялось. Коллективный Запад всегда относится к нам, как к землям их пищевой цепочки. Но ведь планета Земля – это далеко не англосаксонский мир. Мир разнообразен. И Минск готов сотрудничать со всеми странами без менторского тона внешней политики. Посол Доминиканы о сотрудничестве с Беларусью: есть потенциал – это образование, фармацевтическая промышленность – читайте здесь.

Президент всегда лично принимает верительные грамоты послов. У нас нет разделений на близкие и далекие страны. И в этом и есть известная белорусская многовекторность. Дружить со всеми, но решать свою судьбу самим. Лукашенко во время вручения верительных грамот: «Мы хотим, чтобы все знали, какую цену белорусы заплатили за мир и свободу» – читайте здесь. За один прием глава государства принял послов, представляющих полмиллиарда населения земли. Так что ни о какой изоляции речи и быть не может. Как, впрочем, и об инсинуациях нового посла России. Без каких-то конспирологических подвохов – предстоит реальная работа. Военная доктрина, концепция миграционной политики. Грызлов рассказал о своих задачах на посту посла России в Беларуси – читайте здесь.

Церемония со строгим протоколом завершилась личным поздравлением Президента каждого из послов с началом их дипмиссии. Беларусь всегда готова встречать гостей с хлебом-солью. Но есть и такие страны, с которыми как бы гостеприимно не поступай, у них только растут геополитические аппетиты. Приводить их в чувство мы стараемся превентивными методами. Дипломатия порой должна быть с кулаками. Такая она – «Союзная решимость». Лукашенко: «Разговоры о войне, не войне и так далее. Полезут – получат, вот и вся война» – читайте здесь. На встрече с министром обороны России Президент обсудили и предстоящие учения на юге Беларуси и уже блестяще выполненную миротворческую миссию в Казахстане. История об этом выполненном задании в скором времени появится и на страницах учебников. Ну а уже совсем скоро – предстоит ряд совместных учений. Сергей Шойгу о предстоящих учениях России и Беларуси: «У нас впереди по этому году больше 20 мероприятий» – читайте здесь.