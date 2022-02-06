Елфимов о протестах в Канаде: «Кошмар киевского Майдана, горячо поддержанного Джастином Трюдо, вернулся к нему же»

Последствия коронавируса буквально повергли Трюдо в бегство. О его срочной капитуляции рассуждает наш международный эксперт Вадим Елфимов. Авторская рубрика «Международный эксперт» в программе «Неделя» на СТВ.

Вадим Елфимов, политолог:

Помните знаменитую фразу «Успеем добежать до канадской границы»? Сегодня она потеряла всякую актуальность. Согласитесь, эта фраза, придуманная американцем О. Генри в юмористическом рассказе «Вождь краснокожих», при всей своей несбыточности (за 10 минут на своих двоих пробежать тысячу миль) все же имела смысл. Учитывая абсолютную прозрачность этой самой канадской границы. До нее стоило добегать, ибо перешагнуть через нее ничего не стоило. Шлагбаум подымался перед каждым, а за нею сразу наступала свобода. По крайней мере от назойливых американских полицейских. Сегодня все наоборот. Да ведь и весь мир перевернулся. Добравшись до канадской границы, даже изнутри Канады вы ничего не приобретете. Не то чтобы какой-то свободы хоть от какой-то юрисдикции. Прибыв, скажем, к Ниагарскому водопаду, вы тупо станете в тупик. Вас никуда не пустят. Пока вы не предъявите сертификат о вакцинации. Дело хорошее. Так решило не американское, а именно канадское правительство, возглавляемое гламурным чуваком, хвастающимся своими разноцветными носками – а чем ему еще хвастаться – Джастином Трюдо.

Вадим Елфимов:

Он, конечно, не Джастин Тимберлейк, но тоже метил в мегазвезды шоу-бизнеса. Танцевать так, как Тимберлейк, Трюдо-младший не смог. А потому решил влиться в другой тренд мировой гламурной тусовки – в защиту Украины от российской агрессии. Как говорится, кто на что учился. Трюдо вообще-то из приличной семьи. С политическими традициями, им полностью преданными. Его папаша, Пьер Трюдо, тоже был премьер-министром Канады. Только уважаемым. В 1970-е годы тот по праву считался канадцем как отцом их настоящей независимости от британской короны, так и большим другом Советского Союза. Оба понятия, между прочим, логически взаимосвязаны.

Вадим Елфимов:

Кстати, Пьер Трюдо бывал и в Киеве, общался там как с политиками, так и с простыми украинцами. Причем порой в неформальной обстановке. Например, однажды настоял, чтобы ему по-простому устроили «посидеть вечерком» с супругой в ресторане «Киев». И остался в восторге от котлет по-киевски. И вообще от советских людей. А главное, ни разу не заметил того, о чем теперь кричит его сынок на всех углах – того, что Украина, якобы была «оккупирована» и хоть как-то угнеталась москалями. Так что и в этом смысле Джастин Трюдо – яблочко с гнильцой. В отличие от отца, ему нечем запомниться в истории, и он слишком далеко укатился на американскую сторону сада. Но мечта запомниться не только услужливостью перед американцами, но и сняться хоть в каком-то американском сериале, Трюдо-младшего не оставляла. И не оставляет. Говорят, талант талантлив во всем. А бездарь? Он тоже бездарен всюду. Вот и Джастин Трюдо просто бездарно не заметил своего шанса стать звездой, причем мегакласса.

Вадим Елфимов:

Был такой знаменитый американский киноблокбастер 1970-х годов «Конвой». В нем снялся последователь Боба Дилана, певец и актер, техасец шведского происхождения Крис Кристофферсон, сыгравший бунтаря-водилу, который восстал против американской системы, собрал за собой целый конвой фур и во главе этой колонны зачем-то несется через все Штаты к мексиканской границе. Фильм обрел мировую популярность, а дальнобойщик по кличке Резиновый Утенок, сыгранный Кристофферсоном и погибающий в конце фильма, стал культовым плейбоем и бунтарем. Как не хватает этого имиджа Джастину Трюдо! Но что вдвойне обидно, он сам же в этом и виноват. Вместо того чтобы поддержать уже в наше время и вполне реальных, а не вымышленных и вполне законопослушных канадских дальнобойщиков, их премьер запретил им пересекать американскую границу. Сколько он смеялся над Трампом в бытность того в Белом доме за то, что тот пытался закрыть мексиканскую границу. Ту самую, на которой и был расстрелян американскими пограничниками Резиновый Утенок. А пришло время, и Трюдо лично сам же закрыл канадскую границу.

Но канадский конвой, в отличие от киношного, не заткнулся, не распался, не разъехался. Он поехал в столицу Канады и там устроил первый канадский автомобильный майдан.

Вадим Елфимов:

Акция, получившая название «Конвой свободы», стартовала на западном побережье Канады, в Ванкувере, и прошла через всю страну маршем в 4 500 километров, в ходе которого к ней присоединялись все новые и новые участники. Как в кино. 29 января колонна добралась до Оттавы, где к ней примкнуло еще несколько тысяч местных жителей. Кошмар киевского Майдана, горячо поддержанного Джастином Трюдо, вернулся к нему же и материализовался.

Вадим Елфимов:

Ну и что же Джастин? Стал новым Резиновым Утенком? Или, наоборот, душегубом шерифом Уоллесом, расстрелявшим свободу дальнобойщиков ехать и грузиться, где они хотят? Дальнобойцев, кстати, возмутило даже не само антиковидное законодательство – американцы и без того не пускали к себе невакцинированных водителей, а то, что канадское правительство решило выслужиться перед американским и ввело свой, уже повторный и, по сути, излишний запрет. Проще говоря, от себя проштамповало американские инструкции, придав им силу закона.