Лукашенко: «Разговоры о войне, не войне и так далее. Полезут – получат, вот и вся война»

Екатерина Забенько: В беседе глава государства рассказал об основной цели белорусско-российских учений на юге Беларуси. Очевидно же, что это проверка боеспособности армий, современной техники на деле, ну, и конечно, никто не скрывает, что это и вынужденное укрепление наших рубежей из-за абсурдного поведения соседней страны, которая очень боится, что на нее нападут. Используя сомнительные предлоги – якобы существующую военную угрозу и миграционный кризис – обратились к НАТО за тыловым обеспечением.

Екатерина Забенько: Однако все же понимают, что Украина – не самая процветающая страна. И как бы там Владимир Зеленский ни пытался лебезить перед Европой, проводя многочисленные встречи с политиками региона. Тем не менее о проведении белорусско-российских масштабных учений Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились еще в декабре 2021 года. Потому это все не внезапно. А хороший ответ на наращивание военных сил у белорусских границ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу сказать, какую мы основную цель преследуем на этих учениях. Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной. Как мы и договаривались и с вами, и с Президентом России, для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее. Это для нас очень важно. И не только для нас. Это для нашего Союзного государства критически важно сегодня в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда. Поэтому мы хотим научиться. Во-вторых, мы ведь развиваем здесь центры обучения – это моя была просьба к вам, чтобы мы создали здесь центры по новейшему оружию.

Спасибо, вы откликнулись на это. И вторая наша цель – я ее не скрываю. Сегодня у нас, к сожалению, открывается южный фронт, южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной. Это 1 500 почти километров. Поэтому эти учения, и ваша помощь здесь нужна, ваших специалистов, помогут нам определить самые болевые точки на этом направлении, чтобы без лишних затрат создать вот эту оборону на южных наших рубежах. А это также важно и для Российской Федерации. Поэтому разговоры о войне, не войне и так далее… Полезут – получат, вот и вся война.