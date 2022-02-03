Посол Доминиканы о сотрудничестве с Беларусью: есть потенциал – это образование, фармацевтическая промышленность

Новости Беларуси. Применение нелегитимных санкций способствует дестабилизации обстановки в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 3 февраля, во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это традиция, с которой и начинается работа посланников в нашей стране. Сегодня во Дворце Независимости представители 8 государств. Александр Лукашенко отметил, что приехали послы в нашу страну в очень важное время – в преддверии политического события – референдума. Белорусы сами определяют свое будущее без всякого давления извне. И это должны знать и понимать прибывшие дипломаты. И наше государство всегда будет вести мирную политику и работать на рынках тех стран, которые дружелюбно настроены. Продолжит Алена Сырова.

Алена Сырова, СТВ:

Первая в году церемония вручения верительных грамот традиционно проходит в начале последнего месяца зимы (как правило, самого сурового в Беларуси с климатической точки зрения). Но откладывать ее проведение не заинтересована ни одна из сторон, ведь не менее суров и строг дипломатический протокол, который гласит: независимо от времени приезда в страну службы, де-юре дипмиссия представителя того или иного государства начинается в час вручения верительной грамоты главе страны пребывания. На мероприятие послам предписано приходить в темных костюмах или в национальной одежде. Сегодня мы увидели оба варианта. Вьетнам, Доминикана, Лаос, Марокко, Нигерия, Россия, Чад, Шри-Ланка – общая численность населения этих стран более полумиллиарда человек. То, что они будут знать о Беларуси, отныне зависит от каждого из посланников этих государств.

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Дэмакратычнай Сацыялістычнай Рэспублікі Шры-Ланка у Рэспубліцы Беларусь, яе эксцэленцыя Джаніта Абейвікрэма Ліянагэ. Доступ к проверенной информации о положении дел в стране играет основополагающую роль. Александр Лукашенко гарантирует его послам – при желании они могут обратиться не только к представителям госорганов, но и к активистам общественных организаций, журналистам, во избежание недопониманий и формирования искаженной картинки из фейков, которая уже не раз становилась препятствием для выстраивания здоровых межгосударственных отношений. Лукашенко о ситуации в мире: «Очень напоминает конец 1930-х – начало 1940-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью» – читайте здесь. Поделиться планами на ближайшее время, условиться о дальнейших контактах с главой государства послы могли во время неформального общения.

Вилаван Йиапохэ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Лаоса в России и Беларуси по совместительству:

Честь быть послом в вашей прекрасной стране, и при случае хотела передать теплый привет от президента Лаоса. Он был у вас. Раньше он был министром иностранных дел, сейчас – президент. И он хотел с вами, если есть возможность, повстречаться. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, мы с вами еще побудем в Лаосе. Лукашенко во время вручения верительных грамот: «Мы хотим, чтобы все знали, какую цену белорусы заплатили за мир и свободу» – читайте здесь. А вот с журналистами послы делились целями на время каденции – топ «обязательно к реализации» по-нигерийски и доминикански.

Абдуллахи Ибаиквала Шеху, Чрезвычайный и Полномочный Посол Нигерии в России и Беларуси по совместительству:

Мы заинтересованы в углублении дальнейшей кооперации в сфере сельского хозяйства и горной добычи. Для меня большая честь быть в Минске. Я нацелен на большую работу. Нигерия является крупнейшей экономикой на континенте с населением более 200 миллионов человек. Поэтому для нас открываются широкие возможности двусторонней кооперации.

Франк Ханс Данненберг Кастельянос, Чрезвычайный и Полномочный Посол Доминиканы в России и Беларуси по совместительству:

Сейчас мы переживаем перезапуск сотрудничества Беларуси со странами Латинской Америки, существуют сферы, где есть потенциал – это образование, фармацевтическая промышленность, следует уделить внимание древесной продукции. Мы предполагаем, что развитие прямого авиасообщения между нашими странами придаст импульс дополнительному сотрудничеству. Дзякуй.

С таким подходом точно общий язык найдем. Важнейшее условие для развития отношений – взаимный интерес, очевидно, есть. Главное, чтобы только им дело не ограничилось. Верительная грамота – просьба главы государства, которое направляет посла, верить всему, что заявляет этот дипломат в стране пребывания – передана и принята белорусским Президентом. И Дворец Независимости послы покидают на автомобилях с флагами своих государств (приезжали без).