Сергей Шойгу о предстоящих учениях России и Беларуси: «У нас впереди по этому году больше 20 мероприятий»

Стоять плечом к плечу пришлось гораздо раньше. Недавний переворот в Казахстане, а позже помощь сил ОДКБ в стабилизации обстановки в этой стране показали, что союзники готовы помогать друг другу в любую минуту. Александр Лукашенко поблагодарил сегодня российскую сторону за участие в миротворческой операции. Однозначно история о блестяще выполненном задании в скором времени появится и на страницах учебников.

Сергей Шойгу, министр обороны России:

То, что касается наших учений, у нас впереди по этому году больше 20 мероприятий, если на этих учениях мы с востока перебрасывали войска сюда, к западным границам содружества, то учения «Восток-2022» будут на востоке. И по вашему решению Министерство обороны, Вооруженные Силы Беларуси будут участвовать в этих учениях. Большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда.