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Сергей Шойгу о предстоящих учениях России и Беларуси: «У нас впереди по этому году больше 20 мероприятий»

03 февраля 2022 13:08
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Новости Беларуси. О «Союзной решимости» 3 февраля говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с Сергеем Шойгу.  

Сергей Шойгу о предстоящих учениях России и Беларуси: «У нас впереди по этому году больше 20 мероприятий»-1

Стоять плечом к плечу пришлось гораздо раньше. Недавний переворот в Казахстане, а позже помощь сил ОДКБ в стабилизации обстановки в этой стране показали, что союзники готовы помогать друг другу в любую минуту. Александр Лукашенко поблагодарил сегодня российскую сторону за участие в миротворческой операции. Однозначно история о блестяще выполненном задании в скором времени появится и на страницах учебников.  

Сергей Шойгу о предстоящих учениях России и Беларуси: «У нас впереди по этому году больше 20 мероприятий»-4

Сергей Шойгу, министр обороны России:  
То, что касается наших учений, у нас впереди по этому году больше 20 мероприятий, если на этих учениях мы с востока перебрасывали войска сюда, к западным границам содружества, то учения «Восток-2022» будут на востоке. И по вашему решению Министерство обороны, Вооруженные Силы Беларуси будут участвовать в этих учениях. Большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда.  

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# Военные учения # общество # Сергей Шойгу # Александр Лукашенко # Фотофакт

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