Лукашенко: «Экономическое взаимодействие Беларуси и Питера восстанавливается, притом неплохими темпами»

Но начали разговор сегодня, не как обычно, с обсуждения вопросов экономики, а исторических фактов. Глава государства поблагодарил делегацию за приезд в знаковый момент. На днях Санкт-Петербург отметил важную дату – 78 лет со дня полного снятия блокады Лениграда. Почти 900 дней жизнь в осажденном городе сопровождалась бомбежками, голодом и смертью. Пострадало много мирного населения во время Великой Отечественной войны и на нашей территории. Масштабы трагедии еще предстоит оценить. И в Год исторической памяти большая работа по выявлению всех фактов и причастных к таким зверствам продолжится.

Сотрудничество с регионами основано на прочном фундаменте белорусско-российских отношений. За годы взаимодействия Санкт-Петербург стал надежным и важным партнером для нас. Результаты 2021 года показывают, что экономическое взаимодействие Беларуси с северной столицей России восстанавливается неплохими темпами. За 11 месяцев мы экспортировали в Санкт-Петербург товаров почти на 900 миллионов долларов – в основном это продукты питания. Александр Лукашенко уверен, что в скором времени мы достигнем допандемийного уровня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень благодарен вам за то, что в этой нынешней непростой ситуации вы выбрали такой значимый момент для посещения Беларуси. И все мы, как никто другой, хорошо знаем, как бережно хранят и восстанавливают традиции и в Питере, и здесь, и в Беларуси истории Великой Отечественной войны. В связи с участившимися в последнее время попытками ее переписать, перечеркнуть подвиг советского народа, считаем, что пришло время, кстати, что мы и делаем, дать правдивые оценки многим событиям и их участникам. Что греха таить, в советские времена мы так – не то стыдливо, не то боясь по-славянски кого-то обидеть, – мы все говорили открыто, как это было. Но сегодня видим мы, что это надо сделать честно, открыто, даже если это неприятно кому-то будет. По крайней мере не мы инициаторы тех неприятных страниц, которые сегодня листают народы.

Александр Лукашенко:

Как показал 2021 год, экономическое взаимодействие Беларуси и Питера восстанавливается, притом неплохими темпами. За 11 месяцев (вот у меня справка) прошлого года мы уже превзошли товарооборот 2020 года, и скорее всего, мы достигнем этих миллиарда 700 миллионов допандемийного уровня. Проекты помимо прямого назначения имеют и очень важный имиджевый эффект. Нужно в течение ближайших лет успешно завершить строительство некоторых объектов, сдачу первых объектов – Санкт-Петербургского квартала в Минске. Она запланирована на июль 2022 года. Думаю, справимся. Что касается продуктов питания, не мне вам говорить тут. Спасибо, что вы у нас покупаете продукты питания, мы это очень ценим. И я вам гарантирую, что вы никогда не пожалеете, что покупаете белорусские продукты. Мы всегда требовательны к качеству, мы сохранили государственные стандарты еще с тех пор. Поэтому у нас качественная продукция. Мы очень ценим и бережно относимся к нашим взаимоотношениям, особенно в сфере поставок, торговли, потому что у нас экспортно ориентированная экономика. Никуда от этого не уйти. Даже с точки зрения прагматизма, не только с точки зрения каких-то гуманитарных аспектов.

Беларусь готова работать с Санкт-Петербургом в области электротранспорта. Планируется, что в течение двух лет мы отправим на экспорт почти сотню троллейбусов «Белкоммунмаш». Есть предложение и по поставкам трамваев, вагонов для метро. Рассчитываем на дальнейший экспорт коммунальной техники, продовольственных товаров, лифтов.