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Военная доктрина, концепция миграционной политики. Грызлов рассказал о своих задачах на посту посла России в Беларуси

03 февраля 2022 17:25
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Новости Беларуси. Применение нелегитимных санкций способствует дестабилизации обстановки в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 3 февраля, во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Примером правильного развития двусторонних отношений могут служить белорусско-российские. У нас с союзниками бывали разные периоды, но в 2021 году мы все же дошли до принятия судьбоносных решений об углублении экономической интеграции. Их приняли Александр Лукашенко и Владимир Путин, но их не реализовать без грамотной и слаженной работы, в том числе дипломатической.  

Военная доктрина, концепция миграционной политики. Грызлов рассказал о своих задачах на посту посла России в Беларуси-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я очень рассчитываю, что в своей профессиональной деятельности вы как опытнейший руководитель российского государства будете способствовать укреплению многоплановых белорусско-российских связей и развитию интеграционного взаимодействия.  

Военная доктрина, концепция миграционной политики. Грызлов рассказал о своих задачах на посту посла России в Беларуси-4

Внимание к новому послу Беларуси, к слову, было приковано еще задолго до этой церемонии и вообще его появления в нашей стране. Любители конспирологии, внимательно изучив биографию Грызлова (он работал и в должности спикера Госдумы, и председателя союзного собрания), стали озвучивать возможные варианты развития событий и придумывать мотивацию назначения именно Бориса Вячеславовича главой российской дипмиссии.  

Военная доктрина, концепция миграционной политики. Грызлов рассказал о своих задачах на посту посла России в Беларуси-7

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:  
Мне как послу и всему нашему посольству будет необходимо обеспечить дипломатическое сопровождение всех принятых решений. А решений этих много – это и реализация союзного договора, приняты основные направления по реализации. Это и военная доктрина, утвержденная в эти дни, это и концепция миграционной политики. Собственно, 28 отраслевых союзных программ.  

Лукашенко во время вручения верительных грамот: «Мы хотим, чтобы все знали, какую цену белорусы заплатили за мир и свободу» – читайте здесь.  

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Борис Грызлов # Фотофакт

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