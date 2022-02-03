Военная доктрина, концепция миграционной политики. Грызлов рассказал о своих задачах на посту посла России в Беларуси

Новости Беларуси. Применение нелегитимных санкций способствует дестабилизации обстановки в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 3 февраля, во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примером правильного развития двусторонних отношений могут служить белорусско-российские. У нас с союзниками бывали разные периоды, но в 2021 году мы все же дошли до принятия судьбоносных решений об углублении экономической интеграции. Их приняли Александр Лукашенко и Владимир Путин, но их не реализовать без грамотной и слаженной работы, в том числе дипломатической.