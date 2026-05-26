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Новости по тегу #Сергей Шойгу

Беларусь обеспокоена обстановкой на западных рубежах ОДКБ
26 мая 2026 17:29

Беларусь обеспокоена обстановкой на западных рубежах ОДКБ

Шойгу: «зародыши НАТО» на Востоке создают угрозы России и всему региону
10 декабря 2025 07:11

Шойгу: «зародыши НАТО» на Востоке создают угрозы России и всему региону

КНДР направит саперов для помощи в разминировании Курской области – Шойгу
18 июня 2025 09:22

КНДР направит саперов для помощи в разминировании Курской области – Шойгу

Шойгу сообщил, что КНДР направит саперов и строителей в Курскую область
17 июня 2025 14:02

Шойгу сообщил, что КНДР направит саперов и строителей в Курскую область

Шойгу: ядерный зонтик РФ защищает в первую очередь ОДКБ
28 ноября 2024 11:08

Шойгу: ядерный зонтик РФ защищает в первую очередь ОДКБ

Шойгу: переговоров с Киевом не будет, пока ВСУ в Курской области
10 сентября 2024 08:56

Шойгу: переговоров с Киевом не будет, пока ВСУ в Курской области

Шойгу назвал проведение СВО главной задачей на новом посту
16 мая 2024 08:40

Шойгу назвал проведение СВО главной задачей на новом посту

Около 500 тыс. человек ВСУ потеряли в ходе спецоперации, заявил Шойгу
23 апреля 2024 12:59

Около 500 тыс. человек ВСУ потеряли в ходе спецоперации, заявил Шойгу

Шойгу: ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих с января
02 апреля 2024 10:40

Шойгу: ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих с января

Шойгу побывал в командном пункте Черноморского флота
17 марта 2024 12:18

Шойгу побывал в командном пункте Черноморского флота

ВСУ ушли из Ласточкино в зоне СВО после Авдеевки
25 февраля 2024 13:33

ВСУ ушли из Ласточкино в зоне СВО после Авдеевки

Минобороны РФ: войска взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке
19 февраля 2024 07:40

Минобороны РФ: войска взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке