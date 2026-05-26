Новости по тегу #Сергей Шойгу

Форум по международной безопасности проходит в Подмосковье.
Шойгу указал на появление в АТР подобных НАТО объединений, которые несут угрозу.
Шойгу: Данное решение принято председателем государственных дел Ким Чен Ыном.
Москва и Пхеньян также намерены создать мемориалы в честь корейских солдат, которые пали при освобождении региона.
Он отметил, что данный зонтик предусматривается на союзников.
«До тех пор, пока мы их [ВСУ] не выкинем с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем» , – сказал он.
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