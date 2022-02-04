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«Это было подчёркнуто министром». О чем Макей говорил с помощником госсекретаря Госдепа США?

04 февраля 2022 17:17
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Новости Беларуси. МИД рассказал подробности разговора Владимира Макея с помощником госсекретаря Госдепа США Карен Донфрид. В ходе беседы была затронута двусторонняя повестка, наше видение путей выхода из сложившейся ситуации в белорусско-американских отношениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это было подчёркнуто министром». О чем Макей говорил с помощником госсекретаря Госдепа США?-1

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:  
До американской стороны было доведено наше видение происходящих процессов, они поделились своими озабоченностями. В данном контексте, конечно и это было подчеркнуто министром,  измышления о некой инициативной военной агрессии с территории Беларуси в отношении Украины являются просто смехотворными.  

Говорили и о внутриполитических процессах в Беларуси в преддверии конституционного референдума.  

# Международная политика # Владимир Макей # Анатолий Глаз # Карен Донфрид # Фотофакт

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