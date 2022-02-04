«Это было подчёркнуто министром». О чем Макей говорил с помощником госсекретаря Госдепа США?

Новости Беларуси. МИД рассказал подробности разговора Владимира Макея с помощником госсекретаря Госдепа США Карен Донфрид. В ходе беседы была затронута двусторонняя повестка, наше видение путей выхода из сложившейся ситуации в белорусско-американских отношениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

До американской стороны было доведено наше видение происходящих процессов, они поделились своими озабоченностями. В данном контексте, конечно – и это было подчеркнуто министром, – измышления о некой инициативной военной агрессии с территории Беларуси в отношении Украины являются просто смехотворными.