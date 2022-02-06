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Лукашенко о Литве: завтра в Америке сменится президент, и новая власть забудет, что обещала старая

06 февраля 2022 14:15
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Новости Беларуси. Фрагменты эксклюзивного интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву продолжают будоражить мировое информационное поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Среди острых вопросов – отношения с соседями. Как ведет себя и чьи интересы продвигает Литва. О логике Вильнюса и сложноподчиненных связях с Вашингтоном.  

Лукашенко о Литве: завтра в Америке сменится президент, и новая власть забудет, что обещала старая-1

Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:  
С Литвой тяжелая ситуация.  

Лукашенко о Литве: завтра в Америке сменится президент, и новая власть забудет, что обещала старая-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Тяжелая.  
– И как-то сейчас надо думать, что делать, искать пути, разговаривать с Россией, чтобы цены остались комфортные, правильные?  
– Мы разговариваем, давно разговариваем с Россией.  
– Но Литва потеряет все?  
– Литва может допрыгаться – точка.  
– Конечно, точка. Я прямо слышу, как там начинается падение у людей: «тык-тык-тык». Переживания.  
– Они зря это затеяли. Никакая Америка и никакая Европа им не поможет.  
– Ну, они же сначала против Китая выступили?  
– Не они, вы же знаете, кто к этому их толкнул. Им это что, надо было? Не надо.  
– Но вы же для них очень много делали?  
– Это же соседи.  
– Вы для них делали очень много.  

Лукашенко о Литве: завтра в Америке сменится президент, и новая власть забудет, что обещала старая-7

Александр Лукашенко:  
На 30 % бюджет формировался за счет Беларуси. А сейчас что? Они думают, что все им европейцы, американцы компенсируют? Да нет. Завтра в Америке сменится президент, и новая власть, как это обычно бывает, забудет, что делала и обещала старая.  

Лукашенко о Литве: завтра в Америке сменится президент, и новая власть забудет, что обещала старая-10

Владимир Соловьев:  
Но вам удалось найти возможность, транспортные потоки? Экономика Беларуси должна жить, развиваться.  

Александр Лукашенко:  
Вы знаете, сейчас проблема возникла с белорусским хлоркалием. И не потому, что это калийные удобрения, а потому, что это 11-12 миллионов тонн. Это огромная масса, которую надо переместить. Поэтому в этом проблема. Украинцы предложили – мы согласились. Сегодня вроде бы заявили о том, что «нет, в Одессе мы не будем грузить». То есть их остановили тоже.  
– Мы помогаем?  
– Конечно.  

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