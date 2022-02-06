Лукашенко о Литве: завтра в Америке сменится президент, и новая власть забудет, что обещала старая
Новости Беларуси. Фрагменты эксклюзивного интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву продолжают будоражить мировое информационное поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди острых вопросов – отношения с соседями. Как ведет себя и чьи интересы продвигает Литва. О логике Вильнюса и сложноподчиненных связях с Вашингтоном.
Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:
С Литвой тяжелая ситуация.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тяжелая.
– И как-то сейчас надо думать, что делать, искать пути, разговаривать с Россией, чтобы цены остались комфортные, правильные?
– Мы разговариваем, давно разговариваем с Россией.
– Но Литва потеряет все?
– Литва может допрыгаться – точка.
– Конечно, точка. Я прямо слышу, как там начинается падение у людей: «тык-тык-тык». Переживания.
– Они зря это затеяли. Никакая Америка и никакая Европа им не поможет.
– Ну, они же сначала против Китая выступили?
– Не они, вы же знаете, кто к этому их толкнул. Им это что, надо было? Не надо.
– Но вы же для них очень много делали?
– Это же соседи.
– Вы для них делали очень много.
Александр Лукашенко:
На 30 % бюджет формировался за счет Беларуси. А сейчас что? Они думают, что все им европейцы, американцы компенсируют? Да нет. Завтра в Америке сменится президент, и новая власть, как это обычно бывает, забудет, что делала и обещала старая.
Владимир Соловьев:
Но вам удалось найти возможность, транспортные потоки? Экономика Беларуси должна жить, развиваться.
Александр Лукашенко:
Вы знаете, сейчас проблема возникла с белорусским хлоркалием. И не потому, что это калийные удобрения, а потому, что это 11-12 миллионов тонн. Это огромная масса, которую надо переместить. Поэтому в этом проблема. Украинцы предложили – мы согласились. Сегодня вроде бы заявили о том, что «нет, в Одессе мы не будем грузить». То есть их остановили тоже.
– Мы помогаем?
– Конечно.
Читайте также:
«Нас лучше не трогать». Лукашенко высказался по поводу вероятности войны в Европе
«Это даже не служба, это служение». Лукашенко ответил на вопрос, как долго он будет Президентом Беларуси
Лукашенко о событиях 2020-го: «Я – автомат в руки, бронежилет надел, даже шлем забыл надеть»