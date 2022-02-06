Лукашенко о Литве: завтра в Америке сменится президент, и новая власть забудет, что обещала старая

Новости Беларуси. Фрагменты эксклюзивного интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву продолжают будоражить мировое информационное поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди острых вопросов – отношения с соседями. Как ведет себя и чьи интересы продвигает Литва. О логике Вильнюса и сложноподчиненных связях с Вашингтоном.

Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:

С Литвой тяжелая ситуация.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тяжелая.

– И как-то сейчас надо думать, что делать, искать пути, разговаривать с Россией, чтобы цены остались комфортные, правильные?

– Мы разговариваем, давно разговариваем с Россией.

– Но Литва потеряет все?

– Литва может допрыгаться – точка.

– Конечно, точка. Я прямо слышу, как там начинается падение у людей: «тык-тык-тык». Переживания.

– Они зря это затеяли. Никакая Америка и никакая Европа им не поможет.

– Ну, они же сначала против Китая выступили?

– Не они, вы же знаете, кто к этому их толкнул. Им это что, надо было? Не надо.

– Но вы же для них очень много делали?

– Это же соседи.

– Вы для них делали очень много.