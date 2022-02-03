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Лукашенко во время вручения верительных грамот: «Мы хотим, чтобы все знали, какую цену белорусы заплатили за мир и свободу»

03 февраля 2022 17:00
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Новости Беларуси. Применение нелегитимных санкций способствует дестабилизации обстановки в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 3 февраля, во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко во время вручения верительных грамот: «Мы хотим, чтобы все знали, какую цену белорусы заплатили за мир и свободу»-1

Президент Беларуси никогда не относится к подобным церемониям формально. Кроме того, зачастую это первая встреча главы государства с главами дипмиссий и единственная возможность произвести первое впечатление, за несколько минут установить контакт, расставить акценты. Александр Лукашенко начинает с грядущего политического события в нашей стране.  

Лукашенко во время вручения верительных грамот: «Мы хотим, чтобы все знали, какую цену белорусы заплатили за мир и свободу»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Принципиально важно, что наш народ сам определяет дальнейшее развитие государства. Особо подчеркну – без всякого давления извне. Именно поэтому мы считаем данную политическую кампанию полностью соответствующей всем демократическим нормам. Для того чтобы разобраться в сути происходящих в нашей стране процессов, у вас еще есть достаточно времени. Но для того, чтобы лучше понимать, чем живет сегодня белорус, нужно еще и знать, как белорусский народ завоевал свою свободу и право на жизнь в собственном государстве. Самая трагическая страница в нашей истории – Вторая мировая война, которая унесла жизни как минимум каждого третьего белоруса. Особо подчеркну, что безжалостно уничтожали наш народ не какие-то дикие орды варваров, а представители самых просвещенных наций Европы, которые, кстати, спустя определенные десятки лет начинают нас учить, как нам жить. Поэтому неслучайно 2022 год объявлен в нашей стране Годом исторической памяти. Мы хотим, чтобы все знали, какую цену белорусы заплатили за мир и свободу.  

# Международная политика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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