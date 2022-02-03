Лукашенко во время вручения верительных грамот: «Мы хотим, чтобы все знали, какую цену белорусы заплатили за мир и свободу»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Принципиально важно, что наш народ сам определяет дальнейшее развитие государства. Особо подчеркну – без всякого давления извне. Именно поэтому мы считаем данную политическую кампанию полностью соответствующей всем демократическим нормам. Для того чтобы разобраться в сути происходящих в нашей стране процессов, у вас еще есть достаточно времени. Но для того, чтобы лучше понимать, чем живет сегодня белорус, нужно еще и знать, как белорусский народ завоевал свою свободу и право на жизнь в собственном государстве. Самая трагическая страница в нашей истории – Вторая мировая война, которая унесла жизни как минимум каждого третьего белоруса. Особо подчеркну, что безжалостно уничтожали наш народ не какие-то дикие орды варваров, а представители самых просвещенных наций Европы, которые, кстати, спустя определенные десятки лет начинают нас учить, как нам жить. Поэтому неслучайно 2022 год объявлен в нашей стране Годом исторической памяти. Мы хотим, чтобы все знали, какую цену белорусы заплатили за мир и свободу.