Расследование дела Протасевича, план поддержки «Белавиа» и полёты в Крым. Итоги переговоров в Сочи

Новости Беларуси. Что было в том самом черном чемоданчике, с которым Александр Лукашенко 28 мая прилетел в Сочи на встречу с Владимиром Путиным? Президент раскрыл детали и подробности тех переговоров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так уж повелось, что после таких встреч лидеров, особенно когда многое остается за кадром, в информационное пространство вбрасывается масса противоречивой информации. Чаще всего это делается намеренно и вынуждает президентов, что называется, перебивать повестку.

Александр Лукашенко ответил на большое количество вопросов касательно Сочи: подробности расследования в отношении Протасевича и Сапеги, план поддержки «Белавиа», возможность появления авиарейсов в Крыму. Но и это не все. Юлия Бешанова продолжит. Юлия Бешанова, СТВ:

Воздушная блокада, четвертый пакет санкций. На фоне такого информационного шума Лукашенко едет в Сочи на переговоры с Путиным. Децибелы шума поднимаются до уровня ультразвука. Особенно стараются мировые лидеры.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

Поспешность, с которой президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин организовали встречу в Сочи, свидетельствует о том, что они поражены быстрой и решительной реакцией Евросоюза на перехват белорусскими властями европейского лайнера. Юлия Бешанова:

И здесь автору «сенсации», хоть и канцлеру, хочется сказать: ну какой же вы чудак, было все совсем не так. Встреча была запланирована заранее, как скажет белорусский Президент: «до всплеска эмоций», вопросы согласованы до европейского обострения, да и критическую мишуру, которую старательно развешивают вокруг Беларуси, Путин словно и вовсе не замечает. «Всегда есть желающие подкинуть нам проблем». О чём говорили президенты Беларуси и России в Сочи 28 мая?

Встреча двух президентов в летней резиденции главы российского государства «Бочаров Ручей» продолжалась более пяти часов. За разговором, затаив дыхание, наблюдали зрители по всему миру. Особо внимательные политические намеки разглядели даже в костюмах президентов. Василий Колташов о знаках на встрече президентов в Сочи: «Галстук Путина говорил именно о евразийском уклоне»

По итогу лидеры к прессе не вышли. Но о чем говорили, Александр Лукашенко предпочел поделиться лично. Уверяет, истерия вокруг встречи была ожидаема. Лукашенко о чемодане, который он взял на встречу с Путиным: никаких там документов о самолёте, об этих террористах Сегодня, конечно же, можно говорить об открыто враждебных действиях в отношении Беларуси. Наша страна всегда была сторонницей того, чтобы не делить внешний мир на своих и чужих, на врагов и недругов. В основе дружбы между государствами, как неоднократно подчеркивал Президент, экономика. Экспортоориентированная страна гипотетически всех геополитических игроков рассматривает как партнеров. По крайней мере до того, как они докажут обратное, а доказывать они не устают. Поэтому давлению, договорились президенты, будем противостоять вместе.

Юлия Бешанова:

О том, что с Россией мы близки, знает даже школьник. Но в цифрах понятнее и нагляднее. РФ остается нашим ключевым торгово-экономическим партнером. Мы наблюдаем значительный рост товарооборота – 18,4 %. Другими словами, даже если Беларусь полностью развернется в сторону России и азиатских партнеров, наша экономика не только не пострадает, но еще и окажется в плюсе. «В первую очередь развитие внутренних рынков». Кирилл Коктыш о том, каким должен быть ответ на санкции Запада Что касается санкций, здесь подробно и по пунктам. Первое. После вынужденной посадки в аэропорту Минска самолета компании Ryanair Беларусь оказалась в частичной воздушной изоляции. Новая реальность – финансовые и временные потери. Вопрос, только чьи? Вот уже и гендиректор авиакомпании Wizz Air выступил против ограничений на полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Йожеф Варади считает, что разворот и принудительная посадка рейса Афины – Вильнюс не несла никакой опасности. А знаете, почему такие перемены? Потому что этот венгерский лоукост работает главным образом на рынке Центральной Европы, практически все маршруты пролегают через Беларусь, а это самый выгодный маршрут. Александр Лукашенко: чего бы нам ни стоило, дело нашей чести – поддержать «Белавиа» по всем направлениям Министерствам транспорта Беларуси и России поручено таким образом наладить авиасообщение, чтобы белорусы могли вернуться из Европы на родину и долететь до российских курортов на Черном море. Александр Лукашенко: я бы хотел задать вопрос Зеленскому. При желании полететь в Крым, мне как сегодня?

Вообще, санкции против против Беларуси часто алогичны. Взять хотя бы наш санаторий в Друскининкае. Напомним историю. Проблемы у санатория «Беларусь» начались с того, что перед 2021 годом банк заблокировал счета здравницы, аргументировав это тем, что санаторий принадлежит Управлению делами Президента, попавшего под санкции. Однако санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: в санатории работают 391 человек, из них 356 – литовцы. В ответ на такие решения работники белорусского санатория вышли на протесты и проехались автоколонной по Вильнюсу, в результате чего движение на центральном проспекте остановилось. В деле даже мэр Друскининкая. Сотрудник о ситуации вокруг санатория в Друскининкае: банк в своём письме сказал, что денег из Беларуси не примет

Итак, четвертый пакет санкций не за горами. Грозят нам нынче секторальными ограничениями. Это и калийные удобрения, и нефтепродукты. Но у нас есть большой опыт жизни под санкциями. Конечно, не хотелось бы, чтобы обстановка и дальше нагнеталась, но критичной для белорусской экономики ее точно не назовешь. Роман Головченко о санкциях к Беларуси: перед нами огромная Азия, огромный Восток

Начнем с энергоносителей. Лидеры в Сочи договорились: ничто не разорвет цепочки поставка – переработка – продажа топлива. Мало того, удалось продвинуться в понимании компенсации налогового маневра и общего рынка газа. Для понимания: налоговый маневр России – это переход с таможенных пошлин на сырую нефть, которые делили с Беларусью, на налоги для нефтедобычи, а они полностью остаются в России. Отсюда потери белорусских НПЗ и бюджета. Президент Беларуси: мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно Что касается калийной отрасли. «Беларуськалий» давно диверсифицировался и поставляет в Европу всего 11 % своего экспорта. Основные партнеры – это Китай, Индия и Бразилия. Да и вообще, столь крупных поставщиков калийных удобрений на планете совсем немного, а потому ЕС не рискнет накладывать какие-то ограничения на продукцию этого предприятия, чтобы не вызвать резких скачков цен на мировом рынке и не навредить собственным аграриям. Простую логику поняли уже в Литве. Гитанас Науседа ясно дал понять, что кое-что вычеркнуть из предложений ЕС все же нужно. Дело в том, что «Беларуськалий» использует Клайпедский порт для экспорта своей продукции на зарубежные рынки.

Гитанас Науседа, президент Литвы:

В случае принятия данного решения убытки понесет кто угодно, но не белорусский режим.

Еще одна благодатная почва для слухов – сотрудничество в сфере ВПК. США, Польша, Прибалтика и Украина заметно нервничают. Строят новые базы, перевооружаются, тренируются вплотную к союзным рубежам. Для такого обсуждения, конечно, есть реальный базис: создано общее оборонное пространство Беларуси и России. Существует единая группировка сил численностью как минимум 300 тысяч «штыков», в которую входят войска Вооруженных Сил Беларуси и всего Западного военного округа России. Плюс единая система ПВО. Оружием не бряцаем, но будет реальная угроза, время развертывания новой военной инфраструктуры – сутки. Президент Беларуси: не было никаких обсуждений о переброске на постоянной основе Вооруженных Сил России