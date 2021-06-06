Пожелала здоровья. Глава МИД России отреагировала на заявление Генсека НАТО

Новости Беларуси. В интервью немецкой воскресной газете Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об обеспокоенности стран альянса более тесным сотрудничеством России и Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В интервью немецкой воскресной газете Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об обеспокоенности стран альянса более тесным сотрудничеством России и Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
На взволнованность делами восточного фланга организации Североатлантического договора отреагировала Мария Захарова – официальный представитель МИД России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Беларусь. Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО явно не входит. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции.
Игорь Позняк:
Также Захарова пожелала НАТО и его генсеку здоровья, которое напрямую связано с преодолением старых фобий и избавлением от маний преследования.