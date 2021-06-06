Пожелала здоровья. Глава МИД России отреагировала на заявление Генсека НАТО

Игорь Позняк, СТВ:

На взволнованность делами восточного фланга организации Североатлантического договора отреагировала Мария Захарова – официальный представитель МИД России.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Беларусь. Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО явно не входит. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции.