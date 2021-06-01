Александр Лукашенко: чего бы нам ни стоило, дело нашей чести – поддержать «Белавиа» по всем направлениям

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете мою позицию: «Белавиа» не имеет никакого отношения к так называемому инциденту, который там произошел. Компания, которая не сажала, не поднимала этот самолет, вообще никакого отношения не имеет. И это говорит о том, что Запад допустил крупнейший ляп, связав эту компанию с тем инцидентом. Нам главное – дать работу нашим пилотам и задействовать те самолеты, которые мы с таким трудом в непростое время закупали. А у нас практически серьезно обновился парк самолетов. Пилоты у нас классные, молодцы, дай бог не перехвалить. Я обещал, что «Белавиа» мы в беде не бросим. Чего бы нам ни стоило, дело нашей чести – поддержать эту компанию по всем направлениям.

Читайте также:

Президент Беларуси: не было никаких обсуждений о переброске на постоянной основе Вооруженных Сил России

Александр Лукашенко: следствие по Протасевичу и Сапеге будет проходить в Беларуси. Это непреклонно

Лукашенко о чемодане, который он взял на встречу с Путиным: никаких там документов о самолёте, об этих террористах