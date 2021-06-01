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Александр Лукашенко: чего бы нам ни стоило, дело нашей чести – поддержать «Белавиа» по всем направлениям

01 июня 2021 18:56
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский Президент обозначил принципиальную позицию – защитить от беспочвенных нападок компанию «Белавиа».

Александр Лукашенко: чего бы нам ни стоило, дело нашей чести – поддержать «Белавиа» по всем направлениям-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете мою позицию: «Белавиа» не имеет никакого отношения к так называемому инциденту, который там произошел. Компания, которая не сажала, не поднимала этот самолет, вообще никакого отношения не имеет. И это говорит о том, что Запад допустил крупнейший ляп, связав эту компанию с тем инцидентом. Нам главное – дать работу нашим пилотам и задействовать те самолеты, которые мы с таким трудом в непростое время закупали. А у нас практически серьезно обновился парк самолетов. Пилоты у нас классные, молодцы, дай бог не перехвалить. Я обещал, что «Белавиа» мы в беде не бросим. Чего бы нам ни стоило, дело нашей чести поддержать эту компанию по всем направлениям.

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Ксения Худолей # Фотофакт

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