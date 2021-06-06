Сотрудник о ситуации вокруг санатория в Друскининкае: банк в своём письме сказал, что денег из Беларуси не примет

Новости Беларуси. Санкции против Беларуси часто алогичны. Взять хотя бы наш санаторий в Друскининкае, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Напомним историю. Проблемы у санатория «Беларусь» начались с того, что перед 2021 годом банк заблокировал счета здравницы, аргументировав это тем, что санаторий принадлежит Управлению делами Президента, попавшего под санкции.

Однако санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы. В санатории работают 391 человек, из них 356 – литовцы. В ответ на такие решения работники белорусского санатория вышли на протесты и проехались автоколонной по Вильнюсу, в результате чего движение на центральном проспекте остановилось. В деле даже мэр Друскининкая.