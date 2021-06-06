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Сотрудник о ситуации вокруг санатория в Друскининкае: банк в своём письме сказал, что денег из Беларуси не примет

06 июня 2021 18:38
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Новости Беларуси. Санкции против Беларуси часто алогичны. Взять хотя бы наш санаторий в Друскининкае, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Санкции в отношении санатория «Беларусь» в Друскининкае. Почему жители Литвы против?

Сотрудник о ситуации вокруг санатория в Друскининкае: банк в своём письме сказал, что денег из Беларуси не примет-1

Напомним историю. Проблемы у санатория «Беларусь» начались с того, что перед 2021 годом банк заблокировал счета здравницы, аргументировав это тем, что санаторий принадлежит Управлению делами Президента, попавшего под санкции.

Однако санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы. В санатории работают 391 человек, из них 356 – литовцы. В ответ на такие решения работники белорусского санатория вышли на протесты и проехались автоколонной по Вильнюсу, в результате чего движение на центральном проспекте остановилось. В деле даже мэр Друскининкая.

Сотрудник о ситуации вокруг санатория в Друскининкае: банк в своём письме сказал, что денег из Беларуси не примет-4

Владислав Шаруцкий, председатель рабочего совета санатория «Беларусь» в Друскининкае:
Министерство иностранных дел разрешило самому санаторию выплатить зарплаты и пособия за январь. Опять же, санаторий просил, чтобы ему разрешили выплатить то, что должен работникам за февраль, но с той мыслью, чтобы МИД разрешил получить средства из Беларуси. МИД в своей отписке, которая поступила почти после месяца от заявления, разрешение как бы дал, но банк в своем письме санаторию сказал, что денег из Беларуси не примет.

# Санкции # Владислав Шаруцкий # Ричардас Малинаускас # Юлия Бешанова # Фотофакт

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