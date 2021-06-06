«На глобальном рынке может выиграть только глобальный игрок». Что говорят об интеграции в России

Новости Беларуси. О том, что с Россией мы близки, знает даже школьник, но в цифрах понятнее и нагляднее. Российская Федерация остается нашим ключевым торгово-экономическим партнером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):

Если внимательно почитать документы Союзного государства, речь идет, конечно, и о сближении политических систем, естественно. Придет время, и мы будем обсуждать и эти вопросы, но в начале, конечно, полноценная экономическая интеграция. Беларуси она нужна не меньше, чем России, потому что на глобальном рынке может выиграть только глобальный игрок. Беларусь получает выход в ту часть мира, которая от нее далеко находится, ведь Россия все-таки...

Когда Путин однажды пошутил по поводу региональной державы, он сказал: да, может быть и так, только наш регион, извините, от Атлантического до Тихого океана распространяется. И этим регионом (в кавычках) Россия, конечно, готова поделиться с Беларусью.