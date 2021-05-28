«Всегда есть желающие подкинуть нам проблем». О чём говорили президенты Беларуси и России в Сочи 28 мая?

Новости Беларуси. Главное политическое событие вечера 28 мая – встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Лидеры Беларуси и России обсудили актуальные вопросы сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания президентов – экономика и реализация совместных проектов в различных сферах. В разговоре затронули работу правительств двух стран и уровень товарооборота. Экономический тандем, рассчитывают лидеры двух стран, по итогам года должен дать положительную динамику.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали, как и договаривались. Мы договаривались об этом еще до очередного витка. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всплеска эмоций. Владимир Путин:

Нам без этих событий есть о чем поговорить. Имею в виду, что в первом квартале текущего года Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Беларуси. Мы наблюдаем значительный рост товарооборота – 18,4 %. И это хорошая тенденция. Важно ее сохранить. В июне будет уже дан пуск первому блоку атомной электростанции.

Александр Лукашенко:

В промышленную эксплуатацию. Владимир Путин:

Да, в промышленную эксплуатацию, можно считать, что в этом смысле работа завершается. Это тоже еще один хороший пример нашего сотрудничества. Есть хорошие позитивные тенденции по другим направлениям. Все это, безусловно, будет в центре нашего внимания. Так же, как мы с вами занимаемся вопросами строительства Союзного государства. Мы делаем это, как говорится, спокойно, исходя из того, чтобы обеспечить интересы как Беларуси, так и России. Александр Лукашенко:

Главное, что двигаемся вперед. Вы правильно отметили рост товарооборота. Мы просчитываем сейчас буквально каждую долю процента. И мы видим, что мы превзойдем в этом году – Беларусь и Россия – свой товарооборот доковидного уровня. Нам же, знаете, предрекали там чуть ли не стагнацию какую-то. Экономика в России растет. Естественно, привязанная к России, и наша экономика нормально двигается. Но всегда есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете. Я вас проинформирую, я пользуюсь таким доверительным отношением с вами, захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит.

В разговоре коснулись также темы внешнего давления. Александр Лукашенко напомнил о периоде 2020 года, когда на фоне пандемии Беларусь и Россия помогали разным странам возвращать своих граждан домой. В связи с этим реакции этих же стран на случай с самолетом Ryanair вызывает недоумение. Пригласил искупаться в море. В Сочи проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина