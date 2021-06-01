Президент Беларуси: мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно

Нефть и газ в белорусско-российских отношениях – слова-акценты. Их, подчеркнул Александр Лукашенко, обсудили спокойно и вдумчиво. Поставки нефти будут осуществляться в запланированных объемах, независимо от санкционных намерений Запада прекратить все отношения с белорусскими НПЗ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились о том, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно. Мы можем 22 миллиона и больше переработать нефти. Поэтому по поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет. Так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок.

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