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Президент Беларуси: мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно

01 июня 2021 17:07
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно-1

Нефть и газ в белорусско-российских отношениях – слова-акценты. Их, подчеркнул Александр Лукашенко, обсудили спокойно и вдумчиво. Поставки нефти будут осуществляться в запланированных объемах, независимо от санкционных намерений Запада прекратить все отношения с белорусскими НПЗ.

Президент Беларуси: мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились о том, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно. Мы можем 22 миллиона и больше переработать нефти. Поэтому по поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет. Так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Ксения Худолей # Фотофакт

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