Новости Беларуси. Беларусь и Россия урегулировали проблемный вопрос в сфере поставок энергоносителей. О том, как разрешился нефтегазовый спор, 10 октября доложили Президенту Беларуси.

Стоимость газа будет существенно снижена.

На данный момент подписан рабочий протокол, и в ближайшее время страны планируют перейти к юридическому оформлению соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я так понимаю, что очередные баталии закончены и нам удалось выйти на подписание соответствующего документа. И проблемные вопросы, по крайней мере на вчерашний день, были согласованы и сняты. Еще раз, я специально пригласил специалистов, участвующих в переговорах, чтобы еще раз убедиться и разобраться в сути, нюансах документа, который мы согласовали. И, самое главное, вчерашними договоренностями мы исключаем подобные конфликты в будущем с Российской Федерацией? Потому что это не просто экономически нецелесообразно (мы теряем определенные средства), но это даже как-то неприлично – иметь нам с Россией такие отношения.

И еще один вопрос. Долгосрочный эффект очевиден, по крайней мере из доклада правительства. Что мы теряем и теряем ли мы вообще на сегодняшний день? Еще раз хочу подчеркнуть: мы ничего лишнего не требуем. От Российской Федерации требовать не надо. Мы требуем, чтобы наши субъекты хозяйствования и наши люди были в равных условиях в союзе Беларуси и России. Наши субъекты, наши люди были равными с россиянами, согласно букве и духу договора о союзном строительстве. Вот единственное чего мы требуем. Это будет главным вопросом в дальнейших моих переговорах с президентом Путиным. Я не буду затрагивать никаких бухгалтерских расчетов. Главное будет это, потому что, как вы мне предлагаете, долгосрочный эффект до 2019 года, но это пройдет немало времени, и субъекты хозяйствования все равно будут находиться в неравных условиях. Так, Владимир Ильич? Поэтому мне хотелось бы впредь, не сегодня даже, знать, выдержим мы это или нет. Еще раз подчеркиваю: нам надо с Россией договориться о равных условиях. Где-то мы по каким-то вопросам должны подвинуться и подвинемся, интерес у России к Беларуси огромный. Где-то они. Но если мы видим свою перспективу в едином целом, нам на это надо идти, на этом настаивать.

Согласно достигнутым договоренностям, Россия восстановит прежние объемы поставок нефти.

Наша страна должны была получить 6 миллионов тонн, однако в третьем квартале была заблокирована половина поставки. Под полную загрузку белорусских нефтеперерабатывающих предприятий сырье начнет поступать уже до 20 октября. Также отменено решение о повышении тарифов на транзит углеводородного сырья со стороны Беларуси.