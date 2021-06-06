Василий Колташов о знаках на встрече президентов в Сочи: «Галстук Путина говорил именно о евразийском уклоне»

Василий Колташов, политолог (Россия):

Я обратил внимание во время встречи на галстук, который был на российском президенте. Это был галстук пурпурного цвета, то есть цвета евразийской интеграции. И я думаю, что галстук Путина говорил именно о евразийском уклоне. И я полагаю, что здесь тоже достигнуты определенные соглашения. Сближение двух стран будет продолжаться, Беларусь и Россия будут вместе строить евразийскую интеграцию, что, вообще-то говоря, обещает нам большой континентальный рынок, а значит национальную экономическую устойчивость и хорошие перспективы.