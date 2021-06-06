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Василий Колташов о знаках на встрече президентов в Сочи: «Галстук Путина говорил именно о евразийском уклоне»

06 июня 2021 18:31
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Новости Беларуси. Встреча двух президентов в летней резиденции главы российского государства «Бочаров Ручей» продолжалась более пяти часов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Василий Колташов о знаках на встрече президентов в Сочи: «Галстук Путина говорил именно о евразийском уклоне»-1

Юлия Бешанова, СТВ:
За разговором, затаив дыхание, наблюдали зрители по всему миру. Особо внимательные политические намеки разглядели даже в костюмах президентов.

Василий Колташов о знаках на встрече президентов в Сочи: «Галстук Путина говорил именно о евразийском уклоне»-4

Василий Колташов, политолог (Россия):
Я обратил внимание во время встречи на галстук, который был на российском президенте. Это был галстук пурпурного цвета, то есть цвета евразийской интеграции. И я думаю, что галстук Путина говорил именно о евразийском уклоне. И я полагаю, что здесь тоже достигнуты определенные соглашения. Сближение двух стран будет продолжаться, Беларусь и Россия будут вместе строить евразийскую интеграцию, что, вообще-то говоря, обещает нам большой континентальный рынок, а значит национальную экономическую устойчивость и хорошие перспективы.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Юлия Бешанова # Василий Колташов # Фотофакт

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