Лукашенко о чемодане, который он взял на встречу с Путиным: никаких там документов о самолёте, об этих террористах

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их встреча, несмотря на истеричность нынешней информповестки, заняла в заголовках интернет-изданий центральное место. Причем оценку ей многие готовы были дать еще до того, как Президенты успели сесть за стол переговоров. Тем для обсуждения действительно было немало. Но чтобы поводов искусственно расширить реальный список вопросов не оставалось, Александр Лукашенко подробно рассказал о встрече с российским коллегой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это вызвало оживленный разговор и резонанс (во всем мире, надо сказать). Накануне было очень много разговоров: ах, встретятся, ах, о чем будут говорить. И после переговоров было много разных разговоров, поэтому я счел необходимым сегодня встретиться с ответственными лицами, которые здесь присутствуют (членами правительства, высшими должностными лицами), и обсудить вопросы, которые мы оговаривали на встрече. Началось с того: ах, чемоданчик, ах чемоданчик, а что в том чемоданчике. У нас принято с президентом России так общаться неформально, я даже и забыл про это. Но это вынесли на первые страницы, что там в чемоданчике. Естественно, если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, ой как много было бы разговоров и было бы, что обсуждать.