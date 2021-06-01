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Президент Беларуси: не было никаких обсуждений о переброске на постоянной основе Вооруженных Сил России

01 июня 2021 18:20
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вряд ли можно упрекнуть белорусско-российский союз в военном партнерстве. Взаимопонимание у сторон по вопросам ВПК остается достаточным для развития кооперации и новых поставок вооружения. Этого вполне хватит для защиты собственных интересов.

Президент Беларуси: не было никаких обсуждений о переброске на постоянной основе Вооруженных Сил России-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никаких обсуждений в плане переброски на постоянной основе Вооруженных Сил Российской Федерации, создания каких-то баз. Об этом даже речи не шло, и это нам не нужно, потому что Российская Федерация абсолютно находится рядом с Беларусью, и по нашей концепции безопасности в Союзном государстве в этом пока нет никакой необходимости. Хотя на Западе не имеют права нас упрекать. Не имеют. В базах России, Китая и еще кого-то. Чего нас упрекать? Вы же подтягиваете, создаете базы в Польше.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Ксения Худолей # Фотофакт

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