Президент Беларуси: не было никаких обсуждений о переброске на постоянной основе Вооруженных Сил России

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вряд ли можно упрекнуть белорусско-российский союз в военном партнерстве. Взаимопонимание у сторон по вопросам ВПК остается достаточным для развития кооперации и новых поставок вооружения. Этого вполне хватит для защиты собственных интересов.