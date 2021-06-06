«В первую очередь развитие внутренних рынков». Кирилл Коктыш о том, каким должен быть ответ на санкции Запада

Новости Беларуси. О том, что с Россией мы близки, знает даже школьник, но в цифрах понятнее и нагляднее. Российская Федерация остается нашим ключевым торгово-экономическим партнером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Это его ребёнок, это его детище». Что говорят политологи об отношениях Беларуси и России – 3 мнения

Юлия Бешанова, СТВ:

Мы наблюдаем значительный рост товарооборота – 18,4 %. Другими словами, даже если Беларусь полностью развернется в сторону России и азиатских партнеров, наша экономика не только не пострадает, но еще и окажется в плюсе. Василий Колташов о знаках на встрече президентов в Сочи: «Галстук Путина говорил именно о евразийском уклоне»