«В первую очередь развитие внутренних рынков». Кирилл Коктыш о том, каким должен быть ответ на санкции Запада

Новости Беларуси. О том, что с Россией мы близки, знает даже школьник, но в цифрах понятнее и нагляднее. Российская Федерация остается нашим ключевым торгово-экономическим партнером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Это его ребёнок, это его детище». Что говорят политологи об отношениях Беларуси и России – 3 мнения
Юлия Бешанова, СТВ:
Мы наблюдаем значительный рост товарооборота – 18,4 %. Другими словами, даже если Беларусь полностью развернется в сторону России и азиатских партнеров, наша экономика не только не пострадает, но еще и окажется в плюсе.
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Кирилл Коктыш, политолог (Россия):
Ответ на такого рода санкции – это в первую очередь развитие внутренних рынков. Это те вещи, которые сделают союзную интеграцию не только безопасной, но еще и выгодной, которая будет производить рабочие места, которая будет производить устойчивую картину будущего, устойчивые планы на будущее. И люди будут связывать карьерные перспективы именно с этим экономическим пространством. Это, наверное, главное.