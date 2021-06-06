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«В первую очередь развитие внутренних рынков». Кирилл Коктыш о том, каким должен быть ответ на санкции Запада

06 июня 2021 18:46
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Новости Беларуси. О том, что с Россией мы близки, знает даже школьник, но в цифрах понятнее и нагляднее. Российская Федерация остается нашим ключевым торгово-экономическим партнером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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«В первую очередь развитие внутренних рынков». Кирилл Коктыш о том, каким должен быть ответ на санкции Запада-1

Юлия Бешанова, СТВ:
Мы наблюдаем значительный рост товарооборота – 18,4 %. Другими словами, даже если Беларусь полностью развернется в сторону России и азиатских партнеров, наша экономика не только не пострадает, но еще и окажется в плюсе.

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«В первую очередь развитие внутренних рынков». Кирилл Коктыш о том, каким должен быть ответ на санкции Запада-4

Кирилл Коктыш, политолог (Россия):
Ответ на такого рода санкции – это в первую очередь развитие внутренних рынков. Это те вещи, которые сделают союзную интеграцию не только безопасной, но еще и выгодной, которая будет производить рабочие места, которая будет производить устойчивую картину будущего, устойчивые планы на будущее. И люди будут связывать карьерные перспективы именно с этим экономическим пространством. Это, наверное, главное.

# Беларусь-Россия # Экономика # Кирилл Коктыш # Юлия Бешанова # Фотофакт

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