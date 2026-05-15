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Новости по тегу #Гитанас Науседа

Президент Литвы приказал уничтожать любые БПЛА, залетающие на территорию страны
15 мая 2026 17:05

Президент Литвы приказал уничтожать любые БПЛА, залетающие на территорию страны

Вербовка или провокация? Очередной шпионский спектакль от Вильнюса – кому это выгодно
19 февраля 2026 17:16

Вербовка или провокация? Очередной шпионский спектакль от Вильнюса – кому это выгодно

В Литве растёт недовольство президентом страны
04 ноября 2025 07:33

В Литве растёт недовольство президентом страны

В Кремле прокомментировали намерение Литвы ограничить транзит в Калининград
29 октября 2025 06:12

В Кремле прокомментировали намерение Литвы ограничить транзит в Калининград

Самолёт президента Литвы задержался с посадкой в Вильнюсе из-за беспилотника
03 сентября 2025 10:29

Самолёт президента Литвы задержался с посадкой в Вильнюсе из-за беспилотника

В Кремле заявили о враждебности Литвы к России
10 января 2025 15:05

В Кремле заявили о враждебности Литвы к России

20 лет в ЕС – как Прибалтика отметила юбилей присоединения к союзу? Итоги евроинтеграции
02 июня 2024 17:53

20 лет в ЕС – как Прибалтика отметила юбилей присоединения к союзу? Итоги евроинтеграции

Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов
27 мая 2024 07:57

Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов

С двукратным отрывом от оппонента Науседа выиграл первый тур президентских выборов в Литве
13 мая 2024 08:38

С двукратным отрывом от оппонента Науседа выиграл первый тур президентских выборов в Литве

Науседа не смог выиграть выборы в Литве в первом туре
13 мая 2024 08:33

Науседа не смог выиграть выборы в Литве в первом туре

Президенту Литвы могут выдвинуть импичмент за нарушение Конституции
17 января 2024 10:57

Президенту Литвы могут выдвинуть импичмент за нарушение Конституции

Зеленский прибыл в Вильнюс для встречи с Науседой
10 января 2024 12:32

Зеленский прибыл в Вильнюс для встречи с Науседой