Новости по тегу #Гитанас Науседа

Страны Балтии за последнее время не единожды сообщали о залетевших в их воздушное пространство беспилотниках, которые позже были идентифицированы как украинские.
Мы разберем, как литовские власти используют тему внешней угрозы для внутренней консолидации и укрепления позиций. И почему эта история больше напоминает удобную информационную конструкцию, нежели убедительный набор фактов.
Только за последний месяц уровень поддержки главы государства снизился на 8%.
Песков: в Кремле знают про заявление Литвы об ограничении транзита в Калининград.
Посадке борта помешал дрон.
«Литва является недружественным государством для нашей страны», – сказал он.
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