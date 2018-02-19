Местные выборы в Беларуси: «Что происходит»

Новости Беларуси. 18 февраля в Беларуси – основной день выборов в местные Советы депутатов. Во время ток-шоу «Что происходит» говорили о том, кто боролся за мандаты и чего ожидать от народных избранников.
Гайдукевич сравнил выборы с Олимпиадой: «Спортсмен говорит – на эти соревнования не поеду, они маленькие, слабые. Поеду на следующие»
Лидия Ермошина: «Аграрная партия – 2 кандидата в Минске. Не знаю, где тут рожь сеют»
Ермошина раскритиковала СМИ: «Ой, у меня лампочка перегорела – я ж к депутату». Что вы внушаете населению? А ЖЭС на что?»
ЦИК: «У нас нет ни одной жалобы, по крайней мере, письменной, где было бы указано, что молодёжь принуждают к голосованию»
Гайдукевич: «Если есть такой чиновник в стране, кто заставляет молодёжь что-то делать, а не объясняет – это вредитель и не патриот»
«Дискредитация такая идиотская и дешёвая»: Ермошина прокомментировала «вброс с паспортами»
Тамара Вятская: «Это – потрясающая страна. У нас вручали поросят первым проголосовавшим, по метру колбасы»
Гайдукевич: «Мы приняли уникальное решение. Каждый кандидат от ЛДП выступал по радио с одним обращением»
Гайдукевич рассказал, как один из кандидатов от ЛДПБ выпустил агитационные пакеты для продуктов