Местные выборы в Беларуси: «Что происходит»

Новости Беларуси. 18 февраля в Беларуси – основной день выборов в местные Советы депутатов. Во время ток-шоу «Что происходит» говорили о том, кто боролся за мандаты и чего ожидать от народных избранников.

Гайдукевич сравнил выборы с Олимпиадой: «Спортсмен говорит – на эти соревнования не поеду, они маленькие, слабые. Поеду на следующие»

Лидия Ермошина: «Аграрная партия – 2 кандидата в Минске. Не знаю, где тут рожь сеют»

Ермошина раскритиковала СМИ: «Ой, у меня лампочка перегорела – я ж к депутату». Что вы внушаете населению? А ЖЭС на что?»

ЦИК: «У нас нет ни одной жалобы, по крайней мере, письменной, где было бы указано, что молодёжь принуждают к голосованию»

Гайдукевич: «Если есть такой чиновник в стране, кто заставляет молодёжь что-то делать, а не объясняет – это вредитель и не патриот»

«Дискредитация такая идиотская и дешёвая»: Ермошина прокомментировала «вброс с паспортами»

Тамара Вятская: «Это – потрясающая страна. У нас вручали поросят первым проголосовавшим, по метру колбасы»

Гайдукевич: «Мы приняли уникальное решение. Каждый кандидат от ЛДП выступал по радио с одним обращением»

Гайдукевич рассказал, как один из кандидатов от ЛДПБ выпустил агитационные пакеты для продуктов