Председатель ЦИК: избиратели поддержали выборы

Новости Беларуси. В Беларуси завершились выборы в местные Советы депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш корреспондент Яна Шипко находилась в Центризбиркоме и получила самую актуальную информацию от главы ЦИК.
Новости Беларуси. В Беларуси завершились выборы в местные Советы депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш корреспондент Яна Шипко находилась в Центризбиркоме и получила самую актуальную информацию от главы ЦИК.
Лидия Ермошина: В целом по стране проголосовали более 77 % избирателей
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов:
В целом по стране проголосовали более 77 % избирателей. На первом месте, как обычно, у нас Витебская область с заоблачным процентом. На последнем (но тоже очень достойном) месте город Минск, где тоже более 60 %. Поэтому избиратели поддержали выборы.
Вообще очень гибко сегодня реагировали и ЦИК, и избирательные комиссии на различные форс-мажорные ситуации.
Лидия Ермошина:
Растет наша квалификация. Мы очень много работаем с избирательными комиссиями, много их обучаем. Ну и сами стараемся быть действительно работающим органом, а не неким закоснелым авторитетом, который наверху просто истины изрекает.
Для вас были ли в ходе финального дня голосования какие-то неожиданности?
Лидия Ермошина:
Вы знаете, честно говоря, никогда не ожидаю плохого. Всегда хочется верить, что все будет хорошо. Ну конечно, были некоторые моменты. Придумывают новые фейковые новости, которых не было раньше. Для меня это каждый раз неожиданность – я даже поражаюсь, откуда такая фантазия у выдумщиков. Но, в принципе, все это не отразилось и не исказило сам ход избирательной кампании.
На выборах было зарегистрировано очень много национальных наблюдателей. Проявили интерес и международные наблюдатели, в данном случае – дипломаты в основном. Может быть, от них какая-то реакция поступала в Центризбирком.
Лидия Ермошина:
Нет, они не докладывают нам. Дело в том, что только долгосрочные миссии от международных организаций привозят и делают заключение на следующий день после выборов. Что касается дипломатов, то, в принципе, их статус ничем не определен. Скорее всего, они свои аналитические записки будут представлять своему руководству. Но, может быть, и ко мне кто-то придет на прием, на встречу и расскажет. Но пока рано еще.
Участки закрылись, и начинается самый трудоемкий процесс – обработка бюллетеней. Как он будет протекать и, в частности, что в Центризбиркоме предстоит?
Лидия Ермошина:
Могу сказать, что ошибка огромная. Центризбирком вообще бюллетеней не видит в глаза, если честно, кроме образцов. Да это и невозможно: это количество макулатуры – трудно представить, каково оно. Разумеется, оно хранится на местах.
Это все считается в комиссиях. Затем отработанные уже бюллетени, кстати, доставляются в вышестоящий исполком (тот, который образовывает участковые избирательные комиссии). Шесть месяцев хранятся. Мало ли, какие конфликты, вдруг пересчитать придется. И потом уничтожаются: измельчаются, сдаются на макулатуру.
В Центральную комиссию сдаются сведения, и это очень непросто, потому что это самые трудоемкие выборы в техническом плане. Давайте не будем забывать, что у нас все-таки не машины, а люди считают данные, им приходится сводить. Особенно тяжело будет в сельской местности, где очень много – там и вышестоящие советы, и сельские советы, и все это надо и свести, и посчитать.
Поэтому я думаю, что тут даже не проблемы Центризбиркома. Сегодня самая тяжелая ночь будет у участковых комиссий и у тех, кто будет принимать результаты. Ну а следующая неделя, конечно, тяжелая для нас, потому что начнутся жалобы и претензии.
Сегодня во сколько закончится ваш рабочий день? Или круглосуточно информацию будете принимать?
Лидия Ермошина:
Информация будет идти. Нет, я думаю, что мы где-то в середине ночи получим предварительные данные. До трех ночи. А потом уже следующей информацией будет утренняя, более подробная. Она где-то к полдню, наверное, будет нами проверена и размещена на нашем информационном ресурсе.
Можно ли утверждать, что особенностью данной кампании стало то, что люди знали о кандидатах больше, приходя на участки? Активно достаточно прошла агитационная кампания.
Лидия Ермошина:
Можно. Я хотела бы сказать, что в 2014 году мы впервые опробовали норму закона о доставке информационных материалов избирателям. Сейчас, в принципе, жалобы… Они были, небольшие, но тут же реагировали и избирателям доставляли эти листовки.
У нас избиратели уже все приходили на избирательные участки информированными. Да, может быть, они не знали деталей, но они, по крайней мере, видели портреты, знали, где работают кандидаты. А в Минске – и какой доход получают.
Когда ждать уже первых результатов?
Лидия Ермошина:
Это все будет завтра, первые результаты. Ночью мы разместим персоналии по выборам в Минский городской совет, в областные советы. Но, конечно, до села мы не дойдем. Это нужно выходить на сайты именно местных исполнительных органов. А вообще 23 февраля мы собираемся подвести итоги целиком по стране.