Председатель ЦИК: избиратели поддержали выборы

Новости Беларуси. В Беларуси завершились выборы в местные Советы депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш корреспондент Яна Шипко находилась в Центризбиркоме и получила самую актуальную информацию от главы ЦИК.

Лидия Ермошина: В целом по стране проголосовали более 77 % избирателей Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов:

В целом по стране проголосовали более 77 % избирателей. На первом месте, как обычно, у нас Витебская область с заоблачным процентом. На последнем (но тоже очень достойном) месте город Минск, где тоже более 60 %. Поэтому избиратели поддержали выборы. Вообще очень гибко сегодня реагировали и ЦИК, и избирательные комиссии на различные форс-мажорные ситуации. Лидия Ермошина:

Растет наша квалификация. Мы очень много работаем с избирательными комиссиями, много их обучаем. Ну и сами стараемся быть действительно работающим органом, а не неким закоснелым авторитетом, который наверху просто истины изрекает. Для вас были ли в ходе финального дня голосования какие-то неожиданности? Лидия Ермошина:

Вы знаете, честно говоря, никогда не ожидаю плохого. Всегда хочется верить, что все будет хорошо. Ну конечно, были некоторые моменты. Придумывают новые фейковые новости, которых не было раньше. Для меня это каждый раз неожиданность – я даже поражаюсь, откуда такая фантазия у выдумщиков. Но, в принципе, все это не отразилось и не исказило сам ход избирательной кампании. На выборах было зарегистрировано очень много национальных наблюдателей. Проявили интерес и международные наблюдатели, в данном случае – дипломаты в основном. Может быть, от них какая-то реакция поступала в Центризбирком.

Лидия Ермошина:

Нет, они не докладывают нам. Дело в том, что только долгосрочные миссии от международных организаций привозят и делают заключение на следующий день после выборов. Что касается дипломатов, то, в принципе, их статус ничем не определен. Скорее всего, они свои аналитические записки будут представлять своему руководству. Но, может быть, и ко мне кто-то придет на прием, на встречу и расскажет. Но пока рано еще. Участки закрылись, и начинается самый трудоемкий процесс – обработка бюллетеней. Как он будет протекать и, в частности, что в Центризбиркоме предстоит? Лидия Ермошина:

Могу сказать, что ошибка огромная. Центризбирком вообще бюллетеней не видит в глаза, если честно, кроме образцов. Да это и невозможно: это количество макулатуры – трудно представить, каково оно. Разумеется, оно хранится на местах. Это все считается в комиссиях. Затем отработанные уже бюллетени, кстати, доставляются в вышестоящий исполком (тот, который образовывает участковые избирательные комиссии). Шесть месяцев хранятся. Мало ли, какие конфликты, вдруг пересчитать придется. И потом уничтожаются: измельчаются, сдаются на макулатуру. В Центральную комиссию сдаются сведения, и это очень непросто, потому что это самые трудоемкие выборы в техническом плане. Давайте не будем забывать, что у нас все-таки не машины, а люди считают данные, им приходится сводить. Особенно тяжело будет в сельской местности, где очень много – там и вышестоящие советы, и сельские советы, и все это надо и свести, и посчитать. Поэтому я думаю, что тут даже не проблемы Центризбиркома. Сегодня самая тяжелая ночь будет у участковых комиссий и у тех, кто будет принимать результаты. Ну а следующая неделя, конечно, тяжелая для нас, потому что начнутся жалобы и претензии.