Гайдукевич сравнил выборы с Олимпиадой: «Спортсмен говорит – на эти соревнования не поеду, они маленькие, слабые. Поеду на следующие»

Новости Беларуси. Выборы в местные Советы депутатов Республики Беларусь обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси:

Я бы сравнил с Олимпиадой. Спортсмен говорит: «На эти соревнования спортивные не поеду, они маленькие, слабые. Поеду на следующие». Если ты пропустил одни соревнования, ты ко вторым просто уже физически не будешь готов.

То есть, надо участвовать любой политической силе во всех выборах.

Бороться-бороться-бороться.