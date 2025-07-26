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Количество погибших после взрыва в многоэтажке Саратова из-за утечки газа возросло до 6 человек

26 июля 2025 07:35
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Количество погибших после взрыва в многоэтажке Саратова из-за утечки газа возросло до шести человек – среди них ребенок. Одного мужчину удалось достать живым из-под завалов. В городе объявлен траур и режим ЧС регионального уровня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество погибших после взрыва в многоэтажке Саратова из-за утечки газа возросло до 6 человек-2

Жильцов из злополучной многоэтажки эвакуировали в места временного размещения. Спасатели всю ночь разбирали завалы. Теперь они приступают к обследованию строения для установления конкретной причины взрыва. На месте ЧП развернут оперативный штаб из сотни специалистов. Напомним, накануне в жилом доме Саратова прогремел взрыв. В нем обрушились этажи с 7-го по 10-й. Пострадали около 30 квартир. Взрыв повредил также соседний дом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации газового оборудования.

# Россия # Взрыв # Взрыв газа

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