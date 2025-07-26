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В честь Дня пожарной службы в Минске пройдут торжественные мероприятия

26 июля 2025 07:39
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Большой праздник в честь Дня пожарной службы запланирован на сегодня, 26 июля, в Минске. Он начнется на площади Победы с торжественного митинга и церемонии возложения цветов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь Дня пожарной службы в Минске пройдут торжественные мероприятия-2

Затем торжественная программа продолжится в парке имени Горького, где взвод почетного караула представит концерт под аккомпанемент сводного духового оркестра МЧС. На акватории реки Свислочь спасатели-водолазы продемонстрируют приемы аварийно-спасательных работ, после чего гостей ждет зрелищное шоу на воде. На территории парка развернется выставка пожарно-спасательной техники. Для посетителей организуют интерактивные площадки с обучающими программами, конкурсами и играми. На полевой кухне можно будет отведать настоящую солдатскую кашу, приготовленную по классическому рецепту.

# МЧС Беларуси # Праздник в городе

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