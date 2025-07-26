Лукашенко подтвердил готовность к развитию кооперации с Кубой в различных отраслях

Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к развитию кооперации с Кубой. Глава государства, поздравляя Президента и народ этой страны с Днем национального восстания, подчеркнул, что Минск и Гавана строят сотрудничество исключительно на основе дружбы и взаимопонимания, имеют близкие позиции по основным вопросам современности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Активный политический диалог на высшем и высоком уровнях, расширение контактов в рамках международных организаций с каждым годом только наращивают динамику. За короткий период мы достигли значимых результатов по таким перспективным направлениям, как продовольственная безопасность и промышленная модернизация. Подтверждаю готовность к экспорту двигателей и медицинских препаратов, а также к развитию кооперации в строительстве, энергетике, транспортной инфраструктуре и других сферах взаимного интереса.

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь восхищается волей и стойкостью кубинцев, которые уверенно отстаивают право на выбор собственного пути развития. Белорусский лидер также отметил, что очередной официальный визит Президента Кубы в Минск, который состоялся месяц назад, подтвердил не только глубину межгосударственных отношений между двумя странами, но и особую теплоту человеческих отношений.