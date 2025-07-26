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Лукашенко подтвердил готовность к развитию кооперации с Кубой в различных отраслях

26 июля 2025 07:33
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Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к развитию кооперации с Кубой. Глава государства, поздравляя Президента и народ этой страны с Днем национального восстания, подчеркнул, что Минск и Гавана строят сотрудничество исключительно на основе дружбы и взаимопонимания, имеют близкие позиции по основным вопросам современности,  рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подтвердил готовность к развитию кооперации с Кубой в различных отраслях-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Активный политический диалог на высшем и высоком уровнях, расширение контактов в рамках международных организаций с каждым годом только наращивают динамику. За короткий период мы достигли значимых результатов по таким перспективным направлениям, как продовольственная безопасность и промышленная модернизация. Подтверждаю готовность к экспорту двигателей и медицинских препаратов, а также к развитию кооперации в строительстве, энергетике, транспортной инфраструктуре и других сферах взаимного интереса. 

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь восхищается волей и стойкостью кубинцев, которые уверенно отстаивают право на выбор собственного пути развития. Белорусский лидер также отметил, что очередной официальный визит Президента Кубы в Минск, который состоялся месяц назад, подтвердил не только глубину межгосударственных отношений между двумя странами, но и особую теплоту человеческих отношений.

# Беларусь-Куба # Александр Лукашенко # Международная политика

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