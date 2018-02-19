Тамара Вятская: «Это – потрясающая страна. У нас вручали поросят первым проголосовавшим, по метру колбасы»

Новости Беларуси. Выборы в местные Советы депутатов Республики Беларусь обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Тамара Вятская, директор радио «Минская Волна»:

Я обожаю свою страну. Потому что в разных странах наказывают за неявку на выборы. А у нас – мы целый день на «Минской волне» рассказывали о том, как идут выборы. Это – потрясающая страна. Я об этом, если бы не слушала своё радио, не знала бы. У нас вручали поросят первым проголосовавшим, вручали по метру колбасы первому проголосовавшему, вручали календарики. Это всё зависело от того, какой округ.