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Гайдукевич: «Если есть такой чиновник в стране, кто заставляет молодёжь что-то делать, а не объясняет – это вредитель и не патриот»

19 февраля 2018 11:00
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Новости Беларуси. Выборы в местные Советы депутатов Республики Беларусь обсуждали во время ток-шоу «Что происходит»

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси: 
Мы должны чётко понимать: молодёжь невозможно заставить ничего сделать. Это – сказки. Если какой-нибудь чиновник, я допускаю, у него придёт такая мысль: заставить молодёжь проголосовать или любое другое действие сделать – он никогда этого не получит. Почему? Молодёжь так устроена. Скажи: «Сделай». 

Он тогда сделает наоборот, если почувствует давление. 

Я в это не верю, потому что с молодёжью, всё-таки, работают тоньше. Её надо воспитывать, её надо убеждать, и надо рассказывать. Но заставлять – это получишь обратную реакцию. Это – вредители. Если есть такой чиновник в стране, кто заставляет молодёжь что-то делать, а не объясняет – это вредитель и не патриот. 

Местные выборы в Беларуси: «Что происходит» 

# Олег Гайдукевич # Выборы депутатов в местные Советы

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