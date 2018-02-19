Гайдукевич: «Если есть такой чиновник в стране, кто заставляет молодёжь что-то делать, а не объясняет – это вредитель и не патриот»

Новости Беларуси. Выборы в местные Советы депутатов Республики Беларусь обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси:

Мы должны чётко понимать: молодёжь невозможно заставить ничего сделать. Это – сказки. Если какой-нибудь чиновник, я допускаю, у него придёт такая мысль: заставить молодёжь проголосовать или любое другое действие сделать – он никогда этого не получит. Почему? Молодёжь так устроена. Скажи: «Сделай».

Он тогда сделает наоборот, если почувствует давление.

Я в это не верю, потому что с молодёжью, всё-таки, работают тоньше. Её надо воспитывать, её надо убеждать, и надо рассказывать. Но заставлять – это получишь обратную реакцию. Это – вредители. Если есть такой чиновник в стране, кто заставляет молодёжь что-то делать, а не объясняет – это вредитель и не патриот.