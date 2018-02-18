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Александр Лукашенко прокомментировал предложение перенести переговорную площадку по Украине из Минска в Астану

18 февраля 2018 21:59
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Новости Беларуси. 18 февраля белорусы выбирали около 18 тысяч депутатов местных Советов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко прокомментировал предложение перенести переговорную площадку по Украине из Минска в Астану-1

  

Это самый нижний уровень законодательной ветви власти, но от этого не менее важный. По всей стране работали почти 6000 избирательных участков.

Александр Лукашенко прокомментировал предложение перенести переговорную площадку по Украине из Минска в Астану-4

  
Фото: president.gov.by  

Например, участок № 1 в Минске, где за одного из кандидатов в депутаты отдал свой голос Президент Беларуси. Конкурс здесь был одним из самых высоких в стране – четыре человека на место в Мингорсовете. Участок этот располагается в Белорусском государственном университете физической культуры.  

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Здесь же глава государства ответил на вопросы журналистов. Так, российские репортеры поинтересовались мнением Александра Лукашенко о ситуации в Украине и, в частности, предложением перенести переговорную площадку из Минска в Астану.  

Александр Лукашенко прокомментировал предложение перенести переговорную площадку по Украине из Минска в Астану-7

  
Фото: president.gov.by  

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Стороной не обошли и одну из волнующих всех белорусов тему – Олимпиаду в Южной Корее и несправедливое решение судей в отношении белорусского фристайлиста Антона Кушнира. Напоминаем, 17 февраля по результатам квалификации спортсмен занял седьмое место. Ему не хватило 0,45 балла для того, чтобы попасть в финал.  

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# Александр Лукашенко # Фотофакт # Война в Украине

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