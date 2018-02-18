Александр Лукашенко прокомментировал предложение перенести переговорную площадку по Украине из Минска в Астану

Новости Беларуси. 18 февраля белорусы выбирали около 18 тысяч депутатов местных Советов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самый нижний уровень законодательной ветви власти, но от этого не менее важный. По всей стране работали почти 6000 избирательных участков.

Например, участок № 1 в Минске, где за одного из кандидатов в депутаты отдал свой голос Президент Беларуси. Конкурс здесь был одним из самых высоких в стране – четыре человека на место в Мингорсовете. Участок этот располагается в Белорусском государственном университете физической культуры.

«За активного, действующего, работающего человека». За кого проголосовал Президент Беларуси?

Здесь же глава государства ответил на вопросы журналистов. Так, российские репортеры поинтересовались мнением Александра Лукашенко о ситуации в Украине и, в частности, предложением перенести переговорную площадку из Минска в Астану.