Александр Лукашенко прокомментировал предложение перенести переговорную площадку по Украине из Минска в Астану

Новости Беларуси. 18 февраля белорусы выбирали около 18 тысяч депутатов местных Советов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 18 февраля белорусы выбирали около 18 тысяч депутатов местных Советов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это самый нижний уровень законодательной ветви власти, но от этого не менее важный. По всей стране работали почти 6000 избирательных участков.
Фото: president.gov.by
Например, участок № 1 в Минске, где за одного из кандидатов в депутаты отдал свой голос Президент Беларуси. Конкурс здесь был одним из самых высоких в стране – четыре человека на место в Мингорсовете. Участок этот располагается в Белорусском государственном университете физической культуры.
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Здесь же глава государства ответил на вопросы журналистов. Так, российские репортеры поинтересовались мнением Александра Лукашенко о ситуации в Украине и, в частности, предложением перенести переговорную площадку из Минска в Астану.
Фото: president.gov.by
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Стороной не обошли и одну из волнующих всех белорусов тему – Олимпиаду в Южной Корее и несправедливое решение судей в отношении белорусского фристайлиста Антона Кушнира. Напоминаем, 17 февраля по результатам квалификации спортсмен занял седьмое место. Ему не хватило 0,45 балла для того, чтобы попасть в финал.
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