ЦИК: «Выборы прошли хорошо и организованно. 77 % – общий процент явки избирателей по стране»

Новости Беларуси. Завершился избирательный марафон длиной в три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На финише кампании по выборам в местные Советы, а в начале своей депутатской деятельности – 18 тысяч человек, которым в ближайшие четыре года предстоит вникать в личные проблемы белорусов и решать важные общественные задачи. О том, что голосовали активно, было понятно еще задолго до закрытия избирательных участков.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов:

Выборы прошли хорошо и организованно. 77 % – общий процент явки избирателей по стране. Если говорить о том, что у нас досрочно проголосовало 35 %, то все равно более 40 % пришло на выборы в день выборов. Это очень отрадно. Я могу поздравить депутатов местных Советов, избранных в ходе данных выборов. Я думаю, что через месяц они приступят к исполнению обязанностей. Итак, выборы состоялись. Явка высокая, что как нельзя лучше характеризует белорусов, которым не безразлично всё что влияет на качество жизни наших соотечественников. Этот день объединил всех граждан Беларуси.