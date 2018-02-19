ЦИК: «Выборы прошли хорошо и организованно. 77 % – общий процент явки избирателей по стране»
Новости Беларуси. Завершился избирательный марафон длиной в три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На финише кампании по выборам в местные Советы, а в начале своей депутатской деятельности – 18 тысяч человек, которым в ближайшие четыре года предстоит вникать в личные проблемы белорусов и решать важные общественные задачи.
О том, что голосовали активно, было понятно еще задолго до закрытия избирательных участков.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов:
Выборы прошли хорошо и организованно. 77 % – общий процент явки избирателей по стране. Если говорить о том, что у нас досрочно проголосовало 35 %, то все равно более 40 % пришло на выборы в день выборов. Это очень отрадно.
Я могу поздравить депутатов местных Советов, избранных в ходе данных выборов. Я думаю, что через месяц они приступят к исполнению обязанностей.
Итак, выборы состоялись. Явка высокая, что как нельзя лучше характеризует белорусов, которым не безразлично всё что влияет на качество жизни наших соотечественников. Этот день объединил всех граждан Беларуси.
На участке № 1 в столице за одного из кандидатов в депутаты отдал свой голос Президент Беларуси.
Здесь же, на участке № 1, глава государства ответил на вопросы журналистов. Одна из тем, волнующая всех белорусов, – Олимпиада в Южной Корее. Несправедливое решение судей в отношении белорусского фристайлиста Антона Кушнира. Напомним, по результатам квалификации спортсмен занял 7 место, и ему не хватило всего половины балла для того, чтобы попасть в финал.