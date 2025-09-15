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Новости по тегу #Георгий Атаманов

Одна из немногих стран в мире – почему иностранцы хотят приехать в Беларусь на ПМЖ, обсудили с экспертом
15 сентября 2025 18:13

Одна из немногих стран в мире – почему иностранцы хотят приехать в Беларусь на ПМЖ, обсудили с экспертом

Нужно рассказывать историю – Георгий Атаманов о работе с молодёжью
03 июля 2025 09:04

Нужно рассказывать историю – Георгий Атаманов о работе с молодёжью

Приглашены более тысячи человек! Беларусь готовится к инаугурации Президента
24 марта 2025 18:24

Приглашены более тысячи человек! Беларусь готовится к инаугурации Президента

Ряд президентских полномочий. Какую ответственность берут делегаты ВНС?
26 февраля 2024 17:55

Ряд президентских полномочий. Какую ответственность берут делегаты ВНС?

Повышение пенсий, защита от одиночества. Как помогают пожилым белорусам?
05 октября 2023 18:48

Повышение пенсий, защита от одиночества. Как помогают пожилым белорусам?

Георгий Атаманов: время требует, чтобы опыт ветеранов передавался молодому поколению
05 октября 2023 18:10

Георгий Атаманов: время требует, чтобы опыт ветеранов передавался молодому поколению

Как Минск отмечал День пожилых людей? Рассказала Ольга Василевская
05 октября 2023 17:06

Как Минск отмечал День пожилых людей? Рассказала Ольга Василевская

В Беларуси прошёл торжественный забор земли для храма-памятника из бывшего лагеря смерти на Переспе
28 августа 2023 09:01

В Беларуси прошёл торжественный забор земли для храма-памятника из бывшего лагеря смерти на Переспе

Праздничный концерт, море цветов и искренних пожеланий. Как в Минске поздравляют ветеранов?
03 мая 2023 20:26

Праздничный концерт, море цветов и искренних пожеланий. Как в Минске поздравляют ветеранов?

Детские концерты и встреча с Натальей Кочановой. Пожилые люди рассказали, как прошла акция «От всей души»
18 января 2023 07:16

Детские концерты и встреча с Натальей Кочановой. Пожилые люди рассказали, как прошла акция «От всей души»

«У нас друзей добавится. И в мире произойдут изменения». Что на это повлияет?
23 августа 2022 19:44

«У нас друзей добавится. И в мире произойдут изменения». Что на это повлияет?

Сергей Рачков: «Беларусь не опускает железный занавес. Она, наоборот, сопротивляется этому»
23 августа 2022 19:44

Сергей Рачков: «Беларусь не опускает железный занавес. Она, наоборот, сопротивляется этому»