Новости по тегу #Георгий Атаманов

«Мы одна из немногих республик, наверное, которые сохранили вот эти наши славянские традиции. Где уважительное отношение к ветеранам, доброе отношение к семье, мудрость к младшим и бережное отношение к женщинам, которые дают нам жизнь».
«Тогда у людей сохраняется память, они начинают немножко по-другому относиться к жизни и начинают уважать те старшие поколения, благодаря которым они живут сегодня, учатся, работают».
Торжественное событие пройдет с соблюдением основных традиций, которым уже почти четверть века: прибытие кортежа, принесение клятвы на Конституции.
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33