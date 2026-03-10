Новости по тегу #Тамара Вятская

Я по сути своей репортер. Действительно я могу сделать репортаж из чего угодно. Опыт, наверное, пытливый ум.
«Все знают, что я не искажаю действительность, как это делают многие тиктокеры для того, чтобы завоевать аудиторию».
«Как много выпускают плохой литературы, плохих стихов, плохих книг, плохих с точки зрения вообще литературного мастерства».
«Мне молодость моя не нравится, когда надо было завоевывать все это, когда надо было выходить замуж, рожать детей, зарабатывать на квартиру, зарабатывать имя, все время что-то делать».
09 октября 2026 08:09
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