Лидия Ермошина: «Аграрная партия – 2 кандидата в Минске. Не знаю, где тут рожь сеют»

Новости Беларуси. Выборы в местные Советы депутатов Республики Беларусь обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я очень хочу поблагодарить лидеров трёх партий, которые здесь собрались. Потому что это – основной актив на данных выборах, с точки зрения партий. Компартия, ЛДП и очень я рада за Партию труда и справедливости – Василий Васильевич, спасибо Вам, Вы её реанимировали. Потому что, если взять выборы 4 года назад – это было незначительное количество.

Сейчас они – устойчивый лидер.

Кое-где они и превышают общий показатель. Поэтому вот, если говорить о партийности, то на этих трёх китах и держалась данная избирательная кампания. Если говорить о партиях, вообще. У нас – 15 партий. Участвовало в выборах, то есть, выдвигало кандидатов – только 11. И то у некоторых было такое выдвижение – 2 человека, 2 кандидата. Аграрная партия – 2 кандидата в городе Минске. Не знаю, где тут рожь сеют, конечно, но они есть. Мало очень. Конечно, это просто ничтожно мало для такой партии.

8 партий считаются оппозиционными, в выборах участвовало только 4.

Ну, что это? Для чего они создаются? Поэтому, я думаю, что просто-напросто эти выборы должны быть уроком для всех остальных. Потому что даже выдвинут одного кандидата где-то, но кричат больше, чем, вообще, толку.