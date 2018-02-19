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Гайдукевич рассказал, как один из кандидатов от ЛДПБ выпустил агитационные пакеты для продуктов

19 февраля 2018 13:09
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Новости Беларуси. Выборы в местные Советы депутатов Республики Беларусь обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси:
Можно нестандартно сделать. Можно, помимо листовок… У нас один из кандидатов пришёл: «Олег Сергеевич, а можно я сделаю целлофановые пакеты вот такие, для продуктов. И напишу свою фамилию, Либерально-демократическая партия».

И он пошёл их раздавать.

Я говорю: «Ты подумай: всё-таки, пакет и выборы. Как-то не так сочетаются». Но он весь свой избирательный фонд потратил на это. Посмотрим результаты.

Местные выборы в Беларуси: «Что происходит»

# Олег Гайдукевич # Выборы депутатов в местные Советы

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