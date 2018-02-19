ЦИК: «У нас нет ни одной жалобы, по крайней мере, письменной, где было бы указано, что молодёжь принуждают к голосованию»

Новости Беларуси. Выборы в местные Советы депутатов Республики Беларусь обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Лидия Михайловна, говоря о молодёжи. Я припомнил: основные такие новости провокационного характера в отношении проводимых выборов исходили, как раз, из студенческой среды. Говорили, что: «Нас тут, всех студентов оправляют, заставляют насильно голосовать». Во-первых, если это – нарушение, как им поступать и что делать. А, во-вторых, я хотел бы попросить рассказать: в течение дня, наверное, были уникальные, интересные случаи.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я могу сказать, что у нас нет ни одной жалобы, по крайней мере, письменной, где было бы указано, что молодёжь принуждают к голосованию. То есть, устно говорят.

Когда просим подтвердить, в чём это выражается – а ни в чём.

«Так она сказала: «Чтоб все проголосовали, поедете на выходные». Ну и что? Он призвал прийти на избирательные участки. А, во-вторых, я, вообще, не понимаю, в чём тут вопрос. Люди учатся в бюджетном ВУЗе, многие – на бюджете, живут в общежитии, за которое платят копейки. И, когда их комендант просит проголосовать, им это в напряг. Я не понимаю, как это может обсуждаться, вообще. Какое моральное право… Тут можно говорить о какой-то свободе без обязанностей. Всякой свободе, всякому праву всегда принадлежит обязанность. Ты пользуешься этим государством – поддержи это государство.