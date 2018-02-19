Гайдукевич: «Мы приняли уникальное решение. Каждый кандидат от ЛДП выступал по радио с одним обращением»

Новости Беларуси. Выборы в местные Советы депутатов Республики Беларусь обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси:

Мы по радио приняли уникальное решение. Партия с одной программой – это мы. Я принял решение: каждый кандидат в депутаты от Либерально-демократической партии выступал по радио с одним обращением. Для чего это сделано?

В какое бы время человек ни включил радио – он услышит рекламу партии.

А, во-вторых, он услышит одно и то же. Мы же не знаем, когда избиратель конкретного округа включит радио. Было два вида обращения: простое и посложнее. Для тех, кто не умеет выступать… Есть и такие: умные люди, но он не умеет выступать. Для него – простое обращение, на одну минуту. Он его за три минуты как-нибудь прочитает. А для тех, кто более ораторски подготовлен из кандидатов – для них было более сложное обращение, на 2,5 минуты. И 30 секунд – на какие-то непредвиденные обстоятельства.