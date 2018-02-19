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Ермошина раскритиковала СМИ: «Ой, у меня лампочка перегорела – я ж к депутату». Что вы внушаете населению? А ЖЭС на что?»

19 февраля 2018 10:16
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Новости Беларуси. Выборы в местные Советы депутатов Республики Беларусь обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Я хотела ложку дёгтя подложить. Вот опять СМИ показывают роль местных Советов – вот сусальная картинка: «Ой, у меня лампочка перегорела – я ж к депутату. Ой, у меня крыша потекла – я ж к депутату». Да вы, что, с ума сошли? Что вы внушаете населению? Убеждаете его и так в ошибочной точке зрения. А ЖЭС на что?

Причём тут депутат?

Да, проблема парковок, проблема движения транспорта, потому что это – что? Это – Генеральный план, который утверждает Совет. Это – план социального развития, программы. Вот для чего депутат. А лампочки – извините, он – не начальник ЖЭСа. И перестаньте это показывать. Вы внушаете не те мысли.

Местные выборы в Беларуси: «Что происходит»

# Лидия Ермошина # Выборы депутатов в местные Советы

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